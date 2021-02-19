В чем проблема

Среди осужденных в российских исправительных колониях 63 процента — это люди, судимые во второй, третий и даже четвертый раз. По данным сенатора Инны Святенко, 45 процентов повторно совершивших преступление говорят, что на это их толкнуло отсутствие работы.

Выходя на свободу, люди сталкиваются с нехваткой образования и трудовых навыков (хотя в колониях делают почти все: от автомобилей до одежды), с алкоголизмом или наркоманией, с безработицей, бездомностью и общим социальным неблагополучием. Эти проблемы перечисляет младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Ксения Рунова.

Кроме того, за долгий срок в заключении (в среднем по России это два года) человек отвыкает принимать решения и нести ответственность за свою жизнь. Сейчас в нашей стране есть несколько негосударственных фондов, которые помогают бывшим заключённым вернуться к нормальной жизни, но это точечные решения, а нужен фундаментальный, комплексный подход.