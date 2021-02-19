Практически в каждом зеленоградском доме живут люди, вернувшиеся из мест заключения. Выходя на свободу, люди чаще всего оказываются не готовы к новой жизни, особенно если провели в заключении несколько лет или были в колониях строгого режима. В частности, им сложно найти работу. И хотя в зеленоградском центре занятости десятки подходящих вакансий, эффективность трудоустройства в нем значительно ниже, чем в среднем по Москве. Рассказываем, что делает государство для социализации бывших заключенных и куда им можно обратиться за помощью.
Среди осужденных в российских исправительных колониях 63 процента — это люди, судимые во второй, третий и даже четвертый раз. По данным сенатора Инны Святенко, 45 процентов повторно совершивших преступление говорят, что на это их толкнуло отсутствие работы.
Выходя на свободу, люди сталкиваются с нехваткой образования и трудовых навыков (хотя в колониях делают почти все: от автомобилей до одежды), с алкоголизмом или наркоманией, с безработицей, бездомностью и общим социальным неблагополучием. Эти проблемы перечисляет младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Ксения Рунова.
Кроме того, за долгий срок в заключении (в среднем по России это два года) человек отвыкает принимать решения и нести ответственность за свою жизнь. Сейчас в нашей стране есть несколько негосударственных фондов, которые помогают бывшим заключённым вернуться к нормальной жизни, но это точечные решения, а нужен фундаментальный, комплексный подход.
Выйдя на свободу, люди могут обратиться в центр занятости или еще во время отбывания наказания попросить помощи с работой у ФСИН. Статистика, которую приводит Ксения Рунова, удручает. По ее словам, в центры занятости ежегодно обращаются около 20 процентов бывших осужденных, которые до осуждения жили в данном регионе. Только треть из них получают работу. Если сравнивать с обычными людьми, то центры занятости трудоустраивают в два раза больше обратившихся. Профессиональное обучение, похоже, не помогает. После него трудоустраивается тоже лишь каждый третий.
В Москве эта ситуация чуть хуже, чем в среднем по стране — как сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте соцзащиты с 2015 по 2020 год работу себе нашли 28% из обратившихся в центры занятости Москвы бывших заключенных.
А вот в Зеленограде ситуация значительно хуже — лишь 15% обратившихся бывших заключенных находят работу. За пять лет это всего 35 человек. Они трудоустроились на такие вакансии, как тренер, менеджер в коммерческой деятельности, продавец, оператор, швея, комплектовщик, монтажник, повар.
В управлении ФСИН по Москве «Зеленоград.ру» сообщили, что с начала 2020 года никто из людей в колонии-поселении за помощью с поиском работы к администрации не обращался. Также в ведомстве сообщили, что с осужденными на протяжении всего периода отбывания наказания работают психолог и социальный работник.
Статистика этого не показывает. В нашем городе примерно треть всех совершаемых (расследованных) преступлений приходится на уже судимых людей. Такая тенденция продолжается минимум с 2015 года. Но это хороший показатель относительно Москвы в целом. Там за те же периоды на долю ранее судимых приходится (по данным портала правовой статистики) около 40% расследованных преступлений. Ещё хуже по России — это число постоянно растёт и сейчас достигает 58%.
Сложно сказать, почему зеленоградская статистика не показывает зависимость между низкой эффективностью трудоустройства через официальные каналы и уровнем рецидивов. Но в любом случае, социализация бывших заключенных, в том числе через трудоустройство — важный фактор безопасности жителей.
По словам Ксении Руновой, обязательных материальных форм поддержки выходящего на свободу человека, кроме выплаты в размере 850 рублей и оплаты проезда до места жительства, не предусмотрено.
Государство может поддержать этого человека несколькими способами. Первый — это работа центров занятости. Здесь человек может получить статус безработного и пособие в соответствии со своим стажем работы. Центры занятости могут предложить вакансии, профессиональное обучение и обучающие мероприятия по профориентации.
Вторая форма поддержки — центры социальной адаптации. Они предоставляют временное жилье бездомным, оказывают помощь в восстановлении документов, юридическую помощь, дают горячее питание, предметы первой необходимости. В отдельных регионах есть льготы для предприятий, которые трудоустраивают бывших осужденных.
В 2019 году Рострудом и ФСИН России подписали соглашение, по которому лицам, освобождаемым из мест заключения, помогают с поиском работы. Сообщалось, что в рамках соглашения сотрудники колоний будут размещать резюме осужденных в общей базе вакансий Роструда «Работа в России».
На сайте департамента соцзащиты Москвы есть банк вакансий в том числе для людей, вышедших из исправительного учреждения. На момент подготовки материала в нем была только одна вакансия: компанию, которая специализируется на переездах, ищет себе 15 разнорабочих.
В департаменте соцзащиты рассказали, как они работают с людьми, имеющими судимость.
- Тем, кто долго не работал, центр занятости предлагает пройти ряд тестирований, чтобы понять компетенции человека
- На основании текущей квалификации, профессиональных и личностных компетенций ему предложат определить основную стратегию поиска работы
- При необходимости человеку подберут программу переобучения или тренинги
- После индивидуальной консультации карьерные эксперты Центра занятости выявляют барьеры, мешающие трудоустройству, помогают договориться с работодателем о предстоящем собеседовании и подготовиться к его успешному прохождению
- Специалисты центра также могут оказать психологическую поддержку
Из-за зачастую предвзятого отношения работодателей людям с судимостью предлагают открыть собственное дело. Им помогут составить бизнес-план и помогут оформить все документа, а также могут возместить расходы на регистрацию ИП и ООО.
Так как работа в исправительном учреждении засчитывается в общий трудовой стаж, пособие по безработице для такого человека составляет не более 12,3 тысяч рублей в месяц, его выплачивают не более полугода. Это федеральное пособие, в Москве дополнительно начисляют 1,5 тысячи рублей для компенсации расходов за пользование общественным транспортом и еще 850 рублей в качестве доплаты к пособию по безработице.
По информации департамента, в 2020 году данные об услугах службы занятости направлены более чем 700 гражданам, которые выходили на свободу. Также центры занятости обзванивают людей, стоящих на учете в полиции.
Социально-реабилитационный центр «Аврора» помогает осужденным женщинам, занимается профилактикой социально опасных форм поведения женщин и несовершеннолетних девочек. В 2020 году помощь в фонде получили около 200 человек. Телефон: 8-499-259-06-23, 8-499-259-16-07, для обращения за помощью можно заполнить форму на сайте.
Центр занятости населения в Москве: 8-495-705-75-75.
Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е. П. Глинки: 8-499-357-10-65.
Дмитровский центр социальной адаптации для людей без определенного места жительства и занятий, пенсионеров, инвалидов, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы: Дмитров, ул. Шлюзовая, д.1а, 8-496-227-88-11.
Клинский центр социальной адаптации работает с людьми без определенного места жительства, а также занимается профилактикой бездомности: Московская область, Клинский район, деревня Заовражье, дом 24А, 8-496-247-61-56.
Христианский приют для бездомных людей «Дом Трудолюбия Ной» восстанавливает подопечным документы, устраивает проведение бесед на духовные, социальные и психологические темы, помогает найти работу: 8-926-236-54-22.
Ксения Рунова обращает внимание на жалобы региональных властей: из-за пробелов в законодательстве им трудно системно заниматься социальной адаптацией бывших осужденных. Например, им необходим рамочный федеральный закон о ресоциализации бывших осужденных. А в федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в качестве категории людей, нуждающейся в социальной адаптации, нужно добавить людей, вышедших на свободу. Также можно законодательно урегулировать квотирование рабочих мест для бывших осужденных в регионах.
С таким предложением в мэрию Москвы в 2016 году обращался фонд «В защиту прав заключенных» (признан иностранным агентом в 2019 году). Эксперты фонда просили принять постановление правительства Москвы, которое обязывало бы работодателей устанавливать квоты рабочих мест для судимых. Департамент соцзащиты тогда сказал, что введение квот для этой категории граждан не планируется.