Во дворе 3 микрорайона мужчина убил ножом студента. Его нашли по камерам видеонаблюдения 04.01.2021 ZELENOGRAD.RU

30 декабря в третьем микрорайоне пьяный мужчина с большим ножом в руке подошел к прохожему и ударил его ножом, после чего пошел дальше. 20-летний молодой человек, который приехал в Зеленоград из Москвы в гости к другу, скончался в больнице.

Полицейские, получив сообщение о ножевом ранении, обнаружили молодого человека на улице без сознания. По данным ТАСС, он был студентом Российского технологического университета. Его доставили в хирургическую реанимацию, но не смогли спасти. В группе учебно-тактических операций HARD project написали, что погибшего звали Вадим.

По камерам видеонаблюдения полицейские отследили, что нападавшим был 59-летний ранее судимый безработный мужчина. В Следственном комитете Москвы сообщили, что удар ножом он нанес на «почве внезапно возникшей личной неприязни». Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ). Мужчина признал свою вину.

Видео нападения опубликовано в группе «Плохие новости 18+»

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Метки:
микрорайон 3, происшествия, убийство, поножовщина
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