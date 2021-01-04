Полицейские, получив сообщение о ножевом ранении, обнаружили молодого человека на улице без сознания. По данным ТАСС, он был студентом Российского технологического университета. Его доставили в хирургическую реанимацию, но не смогли спасти. В группе учебно-тактических операций HARD project написали, что погибшего звали Вадим.

По камерам видеонаблюдения полицейские отследили, что нападавшим был 59-летний ранее судимый безработный мужчина. В Следственном комитете Москвы сообщили, что удар ножом он нанес на «почве внезапно возникшей личной неприязни». Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ). Мужчина признал свою вину.

Видео нападения опубликовано в группе «Плохие новости 18+»