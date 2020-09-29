Пьяный мужчина угрожал подросткам пистолетом во дворе 14 микрорайона 29.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В полицию района Крюково обратились мамы двух подростков, которым во дворе жилого дома в 14 микрорайоне неизвестный пьяный человек угрожал пистолетом. Агрессором оказался 20-летний мужчина: по его словам, он в шутку обещал убить детей, а потом вернулся к себе и продолжил употреблять алкоголь. Там его задержали полицейские, пистолет оказался пневматическим.

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на срок до пяти лет и до двух лет соответственно.

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Метки:
полиция, микрорайон 14, происшествия, нападение
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