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Задержаны мужчины, избившие подростков за крашеные волосы. Нападавшим грозит до двух лет лишения свободы 16.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В отношении мужчин, напавших на подростков в 20-м микрорайоне, возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Материалы передали в Главное управления Следственного комитета по Москве. Задержанных отпустили под обязательство о явке, сообщили в полиции.

Опознать и быстро задержать двух подозреваемых — 29- и 30-летнего местных жителей помогло резонансное видео. (Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику и сцены насилия.)

Инцидент произошёл днём в воскресенье, 6 сентября, у корпуса 2044. Двоим мужчинам не понравились обесцвеченные и окрашенные волосы проходивших мимо подростков. Началось с нецензурной брани в адрес мальчиков и девочек, затем в ход пошли кулаки и ноги.

Первым напал мужчина в зелёной футболке на подростка в красной футболке. 15-летний тинейджер попытался дать отпор, но силы были явно не равны. Второй мужчина в чёрном схватил за волосы 13-летнего подростка за волосы, опустил его на колени и начал таскать по асфальту.

Нападение снял на видео житель этого дома из окна квартиры, после чего выбежал на помощь подросткам и дал свою одежду 15-летнему избитому, у которого оказались порваны футболка и шорты.

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Мальчика в красной футболке на «скорой» доставили в травмпункт, где ему оказали первичную медицинскую помощь. Позже состояние ухудшилось, и подростка с ушибами спины, грудной клетки, почек и головы госпитализировали в Тушинскую больницу.

Одного из нападавших, курьера сервиса по доставке еды Delivery Club, вычислили по фирменным футболке и сумке. Компания его уже уволила. При задержании он заявил, что получил травму колена, и потребовал зафиксировать побои для встречного иска. Также у бывшего курьера есть четырёхлетний сын, о чём мужчина сам заявил во время нападения на детей. Наличие у него малолетнего ребёнка может стать основанием для смягчения наказания.

Второму, после того как история получила огласку, какое-то время удавалось скрываться от правоохранительных органов, рассказала «Зеленоград.ру» мама избитого тинейджера.

Максимальное наказание по статье «Побои» предусматривает до двух лет лишения свободы.

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Метки:
микрорайон 20, происшествия, драка
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Обсуждение
Ваня Тюкин
Вчера, 17:22
Вы показываете только часть, трое обматерили, напали и избили взрослого.
Александр Эрлих
Вчера, 18:37
Вы показываете только часть, трое обматерили, напали и избили взрослого.
Если вы знаете детали, напишите, пожалуйста, в редакцию: https://www.zelenograd.ru/news/submit/
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