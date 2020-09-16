Инцидент произошёл днём в воскресенье, 6 сентября, у корпуса 2044. Двоим мужчинам не понравились обесцвеченные и окрашенные волосы проходивших мимо подростков. Началось с нецензурной брани в адрес мальчиков и девочек, затем в ход пошли кулаки и ноги.

Первым напал мужчина в зелёной футболке на подростка в красной футболке. 15-летний тинейджер попытался дать отпор, но силы были явно не равны. Второй мужчина в чёрном схватил за волосы 13-летнего подростка за волосы, опустил его на колени и начал таскать по асфальту.

Нападение снял на видео житель этого дома из окна квартиры, после чего выбежал на помощь подросткам и дал свою одежду 15-летнему избитому, у которого оказались порваны футболка и шорты.