«Они придрались к подросткам из-за того, что цвет волос детей не соответствует их представлениям об идеале! Сначала они оскорбляли их и девушек, которые были вместе с ними, называя непотребными словами, а также делая заключения об их сексуальной ориентации! Взрослый мужик начал нападать на детей, нанеся повреждения как телесные, так и имущественные, порвав шорты, рюкзак. Удары кулаками приходились не только по телу, но и в голову. Второй мужчина схватив 13-летнего подростка за волосы силой поставила его на колени и таскал, всячески обзывая», — написала мама пострадавшего.

Нападение на видео снял житель корпуса 2044. Увидев, что началась драка, очевидец выбежал на помощь детям, потом он дал ребенку, которому порвали одежду, свои вещи. Подростка в красной футболке на «скорой» увезли в Тушинскую больницу, указала его мать, с ушибами спины, грудной клетки, почек и головы. Сегодня они вновь едут в травмпункт из-за ухудшения состояния ребенка.

Узнав о нападении, женщина позвонила в полицию и написала заявление. С ней уже связались сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, причем сначала они сказали, что камер на улице нет, но позднее сообщили, что будут отсматривать найденные видеозаписи. С мамой уже связались представители Delivery Club и обещали разобраться, уволить курьера.

«Я хочу, чтобы их нашли, чтобы это не было безнаказанным. Мы тоже пользуемся Delivery Club, мы открываем им дверь, а они вот так приходят… Они же могут и дома избить», — обращает внимание женщина.