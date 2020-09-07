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Двое мужчин напали на группу подростков в 20 микрорайоне. Им не понравился цвет их волос 07.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Днем 6 сентября около корпуса 2044 двое мужчин напали на группу подростков. Как утверждает мама одного из пострадавших детей, им не понравился цвет волос подростков и их внешний вид.

На записи видно, что подростки пытались уйти, и первым применить силу решил мужчина в зеленой футболке (с сумкой сервиса по доставке еды Delivery Club). После этого подросток в красной футболке решил дать ему отпор.

Мама пострадавшего ребенка просит посмотреть и распространить видео, чтобы найти нападавших (внимание: видео содержит ненормативную лексику и сцены насилия).

«Они придрались к подросткам из-за того, что цвет волос детей не соответствует их представлениям об идеале! Сначала они оскорбляли их и девушек, которые были вместе с ними, называя непотребными словами, а также делая заключения об их сексуальной ориентации! Взрослый мужик начал нападать на детей, нанеся повреждения как телесные, так и имущественные, порвав шорты, рюкзак. Удары кулаками приходились не только по телу, но и в голову. Второй мужчина схватив 13-летнего подростка за волосы силой поставила его на колени и таскал, всячески обзывая», — написала мама пострадавшего.

Нападение на видео снял житель корпуса 2044. Увидев, что началась драка, очевидец выбежал на помощь детям, потом он дал ребенку, которому порвали одежду, свои вещи. Подростка в красной футболке на «скорой» увезли в Тушинскую больницу, указала его мать, с ушибами спины, грудной клетки, почек и головы. Сегодня они вновь едут в травмпункт из-за ухудшения состояния ребенка.

Узнав о нападении, женщина позвонила в полицию и написала заявление. С ней уже связались сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, причем сначала они сказали, что камер на улице нет, но позднее сообщили, что будут отсматривать найденные видеозаписи. С мамой уже связались представители Delivery Club и обещали разобраться, уволить курьера.

«Я хочу, чтобы их нашли, чтобы это не было безнаказанным. Мы тоже пользуемся Delivery Club, мы открываем им дверь, а они вот так приходят… Они же могут и дома избить», — обращает внимание женщина.

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Метки:
микрорайон 20, происшествия, драка
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Обсуждение
A T
Вчера, 15:43
Пусть следствие разбирается, но даже если кто-то из подростков первым чем-то задел его (мы не знаем, справедливости ради - конфликты с мордобоем из чего только ни возникают), мужчина перешёл все границы уже в оскорблениях. А остальное вообще уголовка.
Думала, такой контингент в Зеленограде уже не водится, максимум те, что любят растянуться на весь тротуар, переть на встречных и затем верещать, получая плечом, когда не отходишь в грязь или на газон.
Сергей Пшеничников
Вчера, 16:27
Delivery club хочет поступать, как полиция? За уголовное преступление ограничиться увольнением? Не получится, для начала можно бойкотировать их, через 2 дня не сдадут своего - будут другие меры. Законные и эффективные.
Halford Zelnet
Вчера, 16:34
«Они придрались к подросткам из-за того, что цвет волос детей не соответствует их представлениям об идеале! Сначала они оскорбляли их и девушек, которые были вместе с ними, называя непотребными словами, а также делая заключения об их сексуальной ориентации! »

Ой, пошли нарративы: история рассказана под соусом истины.
Факты давай

Школьники как всегда без страха и субординации.
Мужчинам там по 28-30 лет, а по культурному уровню 24 лет.

Получили по щам за выкидоны. В нынешние времена всем теплее стало жить, страхов нет. А как по жопе получил — сразу на камеру и в интернет. Шоры порвали а статью за изнасилование теперь повесить хотят. Если дети ведут себя борзо, то потом эти же дети в 2030 году, повзрослев будут себя так вести, что этот в зеленом просто праведным покажется.

DC-курьеру кинул наверное своё "личное мнение как факт (как и мама, факты типа выдаёт)" что вон дескать бомж в зелёном жратву тоскает, на нормальной работе работать не может. Сам не работает, но мнит себя непойми кем. И не вижу тут никакой гомофобии, тупо оскорбления на личное "цвет волос".

Правильно сделали что щенкам задницу надрали.
Плохо, что сознательным нервы, а другим 13-летним не урок, да и родокам тоже.

Вот вам и пример того, как человека унизили и его же обвинили за то что он возмущается. В этой стране виноват тот кто возмущается. Сам тенденции такие создали, ребята. Помницца, таксист также борзому школьнику шкирку потрепал - а все возмутились будто он борзый, а не малой.
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