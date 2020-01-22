«Школьная охрана непрофессиональна»: эксперт по безопасности о причинах эвакуации школы из-за мамы, пролезшей под турникетом. А в школе говорят, что охранник действовал по инструкции
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил 19-летнего Дмитрия, который помешал группе подростков издеваться над несовершеннолетними посетительницами ТЦ. Конфликт разворачивался на глазах множества свидетелей, один из них снял всё на видео.
Инцидент произошёл в пятницу между семью и восемью вечера. Запись разошлась по соцсетям и получила широкий резонанс. После публикации этого видео полиция возбудила уголовное дело против охранника по статье о превышении полномочий (статья 203). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Параллельно проверку начал следственный комитет. СК ходатайствовал о передаче дела им, но, как сообщили «Зеленоград.ру» в ведомстве, дело пока остается в ведении полиции. Пострадавший — совершеннолетний. Изначально предполагалось, что нет, а всеми делами, касающимися несовершеннолетних, занимается следственный комитет. Впрочем, несовершеннолетние косвенно всё же присутствуют в этом конфликте.
Пересказываем ключевые детали конфликта, поскольку не каждый нюанс можно заметить с первого просмотра, и мы публикуем неполную версию, потому что в конце записи много нецензурной брани со всех сторон. Видео занимает чуть больше трех минут.
Запись начинается с момента словесной перепалки двух молодых людей. О чем и в каких выражениях спорят эти двое — не слышно. За сценой наблюдает группа мальчиков и девочек-подростков и тот самый охранник, он ничего не предпринимает, только поправляет пиджак. Неожиданно один из спорщиков наносит Дмитрию первый удар в лицо. Дмитрий собирается дать сдачу, но охранник удерживает его.
Пострадавший пытается дотянуться до обидчика и замахивается — охранник преграждает ему путь, Дмитрий в запале толкает мужчину в плечо и рвется к отступающему оппоненту. Тогда охранник хватает Дмитрия за пояс, а трое других молодых людей, включая драчуна, навешиваются на пострадавшего сверху, удерживая руки, корпус, голову.
Охранник отходит в сторону и наблюдает, пока окружающие не говорят ему вмешаться и остановить это. Вместо того чтобы разнять борцов, охранник бьет пострадавшего ногой в корпус, затем кулаком в лицо, пока остальные продолжают удерживать парня. От удара Дмитрий падает на пол, и охранник, снова поправляя пиджак, бьет его, уже лежащего, ногой по голове.
После этого мужчина отгоняет зачинщика от пострадавшего и велит ему идти на улицу, но тот не торопится это делать.
Всё это время Дмитрий без сознания лежит на полу. Продавец мороженого вышла из-за своего прилавка и кричала охраннику: «Он же прав был!» Сказала, что эти хулиганы постоянно здесь ходят. Только тут охранник заметил, что Дмитрий без сознания, подходит и помогает девушке и другой продавщице поднять его на ноги. Получается не сразу. Один из молодых людей, ставших свидетелем произошедшего, говорит охраннику: «Ты их разнимать должен, а не бить».
Позже пришедший в себя Дмитрий пытается разобраться с охранником, начинается новая словесная перепалка в нецензурных выражениях, в том числе с другими подошедшими «чоповцами». Охранник агрессивно кричит 19-летнему оппоненту: если ты мужик, иди сюда, давай выйдем. Дмитрий на самом деле пытался подойти к избившему его охраннику, но другие охранники и друзья не подпускали молодого человека к бойцу и отводили в сторону. Этот эпизод есть в полной версии записи.
Потом есть еще эпизод, где этот охранник беседует, как со старыми знакомыми, с группой парней, в которой присутствует так и не выгнанный зачинщик. Охранник обращается к нему: «Я тебе говорил… А теперь смотри, что произошло». Это тоже из более полной версии записи.
По рассказу блогера по прозвищу Тупой Комяк, ему прислали это видео, и он связался с пострадавшим Дмитрием. Молодой человек рассказал, с чего всё началось. Он увидел, как группа мальчиков-подростков заламывает девочкам руки и пинает их. Парень вступился за девочек.
Возможно, он матерился. Возможно, применил силу к агрессивным подросткам. Это уже выяснит полиция. Тогда-то и появился более старший молодой человек, который, в свою очередь, вступился за «малОго». «А чё он малОго трогал?» — спросил он того самого охранника, когда тот его выгонял.
По рассказу Тупого Комяка, когда пострадавший со своей девушкой вышли из торгового центра и сели в машину, их, уезжающих, еще преследовала толпа из полутора-двух десятков подростков и более старших, которые требовали продолжения. Пара добралась до отделения полиции, где Дмитрий написал заявление. Затем в травмпункте зафиксировали травмы: закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение головного мозга), множественные ушибы мягких тканей тела.
Источники сообщают имя и фамилию охранника. Также сообщают, что он владеет техникой смешанных единоборств и был участником боёв без правил в октагоне (клетка, в которой идет бой). Несколько телеканалов взяли комментарии у профессиональных боксеров и бойцов других единоборств, которые отметили непрофессиональное, неэтичное и немужское поведение охранника.
Юристы также отмечают, что охранник не имеет права применять силу даже к агрессивным посетителям. Он может вызвать полицию и задержать нарушителей до её прибытия.
Представитель торгового центра принесла публичные извинения пострадавшему и сказала, что этот охранник здесь больше не работает и никогда не будет и впредь на территории «МЕГА Химки» подобного не повторится.
Вызвал бы полицию и разнимал бы пока не приехали.
Но правильно ли я понял из текста, что этот охранник был знаком с зачинщиками и его бездействие ранее и вылилось в произошедшее. Думаю, тут не помешала бы уголовка не за сам инцидент, а за приведшие к нему обстоятельства именно охранника. Но с другой стороны, даже если это так, то один конкретный охранник вряд ли всю эту ситуацию создал. Тут много вопросов к руководству как охранного предприятия и самой Меги.
Жаль, но из прекрасного торгово-развлекательного заведения, каким Мега была первые лет 5 своего существования, сейчас это временами какой-то гадюшник, который лично я стараюсь не посещать. От силы раз в месяц бываю там, и слава богу.