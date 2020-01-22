Как развивался конфликт

Пересказываем ключевые детали конфликта, поскольку не каждый нюанс можно заметить с первого просмотра, и мы публикуем неполную версию, потому что в конце записи много нецензурной брани со всех сторон. Видео занимает чуть больше трех минут.

Запись начинается с момента словесной перепалки двух молодых людей. О чем и в каких выражениях спорят эти двое — не слышно. За сценой наблюдает группа мальчиков и девочек-подростков и тот самый охранник, он ничего не предпринимает, только поправляет пиджак. Неожиданно один из спорщиков наносит Дмитрию первый удар в лицо. Дмитрий собирается дать сдачу, но охранник удерживает его.

Пострадавший пытается дотянуться до обидчика и замахивается — охранник преграждает ему путь, Дмитрий в запале толкает мужчину в плечо и рвется к отступающему оппоненту. Тогда охранник хватает Дмитрия за пояс, а трое других молодых людей, включая драчуна, навешиваются на пострадавшего сверху, удерживая руки, корпус, голову.

Охранник отходит в сторону и наблюдает, пока окружающие не говорят ему вмешаться и остановить это. Вместо того чтобы разнять борцов, охранник бьет пострадавшего ногой в корпус, затем кулаком в лицо, пока остальные продолжают удерживать парня. От удара Дмитрий падает на пол, и охранник, снова поправляя пиджак, бьет его, уже лежащего, ногой по голове.