Семнадцатилетний зеленоградец получил ушибы и ссадины головы и шеи после поездки на такси. Сотрудники поликлиники сообщили в полицию, что к ним обратился несовершеннолетний с побоями, сообщает агентство «Москва».

Старшеклассник рассказал, что ехал на такси «Ситимобил» в Московский городской педагогический университет в 11-м микрорайоне на учебу. Поездку, как обычно, оплатил через мобильное приложение, вышел из такси и отправился на занятия.

Однако деньги на счет не пришли. Водитель подумал, что подросток обманул его и прокатился бесплатно. Он догнал мальчика и напал на него, требуя свои 150 рублей наличными, хватая за одежду и несколько раз ударив клиента по лицу. Одиннадцатиклассник сумел снять конфликт на видео.