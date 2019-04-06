Семнадцатилетний зеленоградец получил ушибы и ссадины головы и шеи после поездки на такси. Сотрудники поликлиники сообщили в полицию, что к ним обратился несовершеннолетний с побоями, сообщает агентство «Москва».
Старшеклассник рассказал, что ехал на такси «Ситимобил» в Московский городской педагогический университет в 11-м микрорайоне на учебу. Поездку, как обычно, оплатил через мобильное приложение, вышел из такси и отправился на занятия.
Однако деньги на счет не пришли. Водитель подумал, что подросток обманул его и прокатился бесплатно. Он догнал мальчика и напал на него, требуя свои 150 рублей наличными, хватая за одежду и несколько раз ударив клиента по лицу. Одиннадцатиклассник сумел снять конфликт на видео.
На записи слышно, как подросток говорит таксисту, чтобы тот разбирался с «Ситимобилом». Но водитель не остановился, продолжая нападать на пассажира и удерживать его. В конце концов школьник попросил прохожих помочь ему и сумел вырваться.
Через десять минут после инцидента с подростком связался менеджер таксомоторной компании с просьбой оплатить поездку любым доступным способом, кроме карты. Когда мальчик рассказал о нападении таксиста, перед несовершеннолетним клиентом извинились и не стали брать с него деньги за поездку. В компании признали, что действительно был сбой на их стороне и мальчик ни при чём.
Видео с деталями истории опубликовал интернет-ресурс Baza. Позже в своем Telegram-канале Baza добавила комментарий представителя «Ситимобила» Георгия Лобушкина. Он подтвердил произошедшее и сказал, что на время расследования водитель заблокирован. «Принимаются меры для предотвращения подобного в будущем».
После того как история об избиении несовершеннолетнего водителем такси попала в СМИ, за дело взялся следственный комитет. СК проводит доследственную проверку, в рамках которой «будет дана правовая оценка действиям всех лиц, ответственных за качественное и безопасное оказание услуг по перевозке пассажиров», сообщает ведомство.
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