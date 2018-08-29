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Несколько детей за последние дни стали жертвами нападения подростков 29.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Тяжелые травмы после столкновения с агрессивными подростками получили минимум трое школьников. Причем два инцидента случились в 14-м микрорайоне в один день.

Неизвестные подростки избили 16-летнего ученика школы № 1194 возле корпуса 1462, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах. В понедельник, 27 августа, юноша попал в больницу с сотрясением мозга, переломом костей носа, выбитым зубом (травматическая ампутация верхнего резца) и контузией левого глаза. Школьник не знает нападавших, как и причину их агрессии.

В тот же день, 27 августа, в одну из зеленоградских поликлиник обратилась 14-летняя школьница с гематомами на лице и подозрением на сотрясение головного мозга. Со слов девочки, она с подругой проходила мимо детской школы искусств им. С. Дягилева в корпусе 1453 и случайно столкнулась плечами с другими девочками. Одна из них разъярилась и дважды ударила «обидчицу» по голове, сообщает агентство «Москва».

А 23 августа в полицию обратилась женщина с просьбой принять меры к неизвестному подростку, который у корпуса 448 сломал руку ее 8-летней дочери-второкласснице, сообщил нам источник.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествий, при которых дети получили травмы.

Если вы или ваши дети стали жертвой подростковой агрессии — на улице, в школе или где-то еще, — расскажите нам свою историю. Конфиденциальность гарантируем.

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