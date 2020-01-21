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«Школьная охрана непрофессиональна»: эксперт по безопасности о причинах эвакуации школы из-за мамы, пролезшей под турникетом. А в школе говорят, что охранник действовал по инструкции 21.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Основная причина инцидента, произошедшего между мамой и школьным охранником — безграмотные действия охранника. Так считает президент Национальной ассоциации телохранителей России Дмитрий Фонарёв. Вечером 15 января Екатерина О., мама воспитанника «Школы дошколят» в школе 1353, проникла за закрытый турникет, не предъявив паспорта, чтобы помочь ребёнку переодеться. В ответ на намерение охраны вызвать полицию она неудачно пошутила «Я так похожа на террористку» — после этого охрана инициировала эвакуацию всего учреждения. Школа сначала сообщила, что отстранила охранника, но теперь, ссылаясь на записи видеокамер и рассказы свидетелей, представила другую оценку происшествия: по их версии, мама сообщила о минировании школы, а охранник действовал по инструкции.

Эксперт: «Безграмотные действия охранника — следствие отсутствия должной квалификации»

На вопросы «Зеленоград.ру» ответил Дмитрий Фонарёв, президент Национальной ассоциации телохранителей (НАСТ) России:

— Как вы прокомментируете ситуацию проникновения мамы за турникет без предъявления паспорта по требованию охраны? Учитывая, что до сих пор, с начала учебного года, охрана никогда не требовала паспорта при посещении вечерних занятий, как утверждает мама и другие родители.

— Со стороны мамы — это нарушение, которое требует доказательств, если вопрос ставится принципиально. Турникет — это устройство, ограничивающее бесконтрольный проход. Охранник обязан исключить бесконтрольный допуск. Более того, он должен неотлучно находиться на посту и всемерно воспрепятствовать нарушению установленного режима допуска. Скорее всего охранник отвлекся. То есть — это нарушение постовой дисциплины, а мама, не видя одушевлённых препятствий, просто прошла на охраняемый объект, минуя «мертвый» по ее мнению турникет.

Охранник на посту обязан вести непрерывное наблюдение за участком поста и прилегающей местностью и если он это делал, то своевременно должен был воспрепятствовать несанкционированному (по его мнению) проходу сначала вербально, а затем с применением физической силы если таковая предусмотрена табелем поста (инструкцией).

Если бы это было заложено в алгоритм работы охранника на посту при его квалификации (обучении) то ему было бы изначально понятно, что это его проблема. И проще было бы без шума отправить мамашу обратно за турникет и словесно ей попенять на формы и способы удовлетворения личных потребностей…

Безграмотные действия охранника — это следствие отсутствия должной квалификации. Эта проблема многогранна и объёмна. Ею должны заниматься профессиональные эксперты в области безопасности, имеющие личный опыт постовой работы.

— А как вы оцениваете вызов полиции и эвакуацию школы после слов мамы «Я так похожа на террориста»? А также вменение ей в вину ложного сообщения о готовящемся теракте, наказание за которое по уголовному кодексу достаточно суровое наказание.

— Это откровенная глупость, порожденная эмоциональным стрессом. Действия охраны школы по вызову тревожной группы — это ложный сигнал тревоги. Ни один суд не признает основания объявления тревоги достаточными при изложенных в материале обстоятельствах. Если конечно, не будет дополнительных материалов… Просто за такие вызовы кто-то должен отвечать, так как это банально стоит денег. Вот на маму всё и пытаются списать.

Проблема неквалифицированных охранников в школах и не только — это прямое следствие отсутствия должного профессионального стандарта. Утвержденный в декабре 2015 года Минтруда России профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению охраны учебных заведений» — «токсичен», и по нему за пять лет не проведено ни одной квалификационной сессии. Этот факт лежит на поверхности и легко проверяется. Сегодня решение этой проблемы на практике тормозится позицией Национального Агентства Развития Квалификаций (НАРК) — исполнительного органа Национального совета при президенте РФ, который в течении полугода не рассматривает пилотный для негосударственных структур безопасности профессиональный стандарт, призванный решить существующую проблему непрофессионализма в охране не только школ, но и любых других мест публичного и частного пребывания детей.

Школа: «По словам очевидцев, она сказала, что заминировала школу»

После инцидента школа уже ответила на обращение Екатерины О., сообщив, что школьный охранник заменён, а с руководством ЧОП ведется претензионная работа. Получается, что охранник вел себя неправильно. Но позже, отвечая на запрос редакции «Зеленоград.ру», директор школы предоставила другую оценку случившегося — охранник действовал верно и по инструкции.

«Вечером 15 января женщина привела свою дочь на дополнительные занятия в нашей школе. Они опаздывали, поэтому мама в нарушение пропускного режима пролезла под турникетом, не предъявив удостоверения личности. На замечания охраны и специалиста по безопасности женщина не обращала внимания. По словам очевидцев, выходя из здания, она назвала себя террористкой и сказала, что заминировала школу.

В соответствии с регламентом охранник сообщил о случившемся своему руководству и нажал тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые приняли решение эвакуировать всех ребят. Поскольку это уже был вечер в школе находилось около 30 человек, мы их разместили в соседнем корпусе. Специалисты правоохранительных органов обследовали здание, подозрительных предметов не нашли.

В данной ситуации сотрудник охраны и специалист по безопасности действовали в соответствии с инструкциями, согласно которым посетители допускаются в школу только при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. При этом каждого обязательно записывают в Книге регистрации посетителей.

Хотелось бы отметить, что первостепенная для нас задача — это обеспечение безопасности детей, и при любой угрозе мы должны действовать в соответствии с инструкциями. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают, что женщина нарушила пропускной режим в школе. О ее некорректном поведении говорят другие родители, которые были свидетелями инцидента".

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Сама Екатерина О. опровергает то, что ей приписывают свидетели — какие-либо слова о минировании школы.

Школа и пресс-служба столичного департамента образования, через которую проходит всё общение учреждения с прессой, не предоставили редакции запрошенные инструкции школьной охраны. «В своей работе сотрудники охраны руководствуются „Инструкцией об организации внутриобъектового и пропускного режимов“. Данные документы, а также записи с видеокамер не подлежат обнародованию по соображениям безопасности» , — сообщили в департаменте. На вопрос о действующих локальных актах школы, которые описывают режим доступа родителей и должны быть опубликованы на сайте школы, в ведомстве не ответили. Лишь подтвердили, что в школу должны были впускать родителей только по предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Почему «паспортный режим» для посетителей вечерних занятий внезапно вступил в силу только в середине января, остаётся неизвестным.

На следующий день после описанного инцидента, 16 января, в школе 1353 вновь были эвакуированы дети из нескольких зданий, школьники и воспитанники детского сада. Причиной стало новое сообщение о минировании школы, сообщили в департаменте образования. О причинах других эвакуаций за 2019/20 учебный год там говорить отказались.

Благодарим общественную организацию «Совет отцов Зеленограда» за помощь в подготовке материала.

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Ирина Горячева
Вчера, 18:55
Ага, заминировала школу и отвела туда СВОЕГО ребёнка...или сначала отвела,а потом, когда ребёнок был уже в школе - заминировала её...
Ну что за бред!
Тут явное желание охраника оправдать себя. А якобы свидетели - так пригрозили исключить их детей, вот и говорят то, что им сказано говорить
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«Школьная охрана непрофессиональна»: эксперт по безопасности о причинах эвакуации школы из-за мамы, пролезшей под турникетом. А в школе говорят, что охранник действовал по инструкции Истории
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