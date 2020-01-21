Эксперт: «Безграмотные действия охранника — следствие отсутствия должной квалификации»

На вопросы «Зеленоград.ру» ответил Дмитрий Фонарёв, президент Национальной ассоциации телохранителей (НАСТ) России:

— Как вы прокомментируете ситуацию проникновения мамы за турникет без предъявления паспорта по требованию охраны? Учитывая, что до сих пор, с начала учебного года, охрана никогда не требовала паспорта при посещении вечерних занятий, как утверждает мама и другие родители.

— Со стороны мамы — это нарушение, которое требует доказательств, если вопрос ставится принципиально. Турникет — это устройство, ограничивающее бесконтрольный проход. Охранник обязан исключить бесконтрольный допуск. Более того, он должен неотлучно находиться на посту и всемерно воспрепятствовать нарушению установленного режима допуска. Скорее всего охранник отвлекся. То есть — это нарушение постовой дисциплины, а мама, не видя одушевлённых препятствий, просто прошла на охраняемый объект, минуя «мертвый» по ее мнению турникет.

Охранник на посту обязан вести непрерывное наблюдение за участком поста и прилегающей местностью и если он это делал, то своевременно должен был воспрепятствовать несанкционированному (по его мнению) проходу сначала вербально, а затем с применением физической силы если таковая предусмотрена табелем поста (инструкцией).

Если бы это было заложено в алгоритм работы охранника на посту при его квалификации (обучении) то ему было бы изначально понятно, что это его проблема. И проще было бы без шума отправить мамашу обратно за турникет и словесно ей попенять на формы и способы удовлетворения личных потребностей…

Безграмотные действия охранника — это следствие отсутствия должной квалификации. Эта проблема многогранна и объёмна. Ею должны заниматься профессиональные эксперты в области безопасности, имеющие личный опыт постовой работы.

— А как вы оцениваете вызов полиции и эвакуацию школы после слов мамы «Я так похожа на террориста»? А также вменение ей в вину ложного сообщения о готовящемся теракте, наказание за которое по уголовному кодексу достаточно суровое наказание.

— Это откровенная глупость, порожденная эмоциональным стрессом. Действия охраны школы по вызову тревожной группы — это ложный сигнал тревоги. Ни один суд не признает основания объявления тревоги достаточными при изложенных в материале обстоятельствах. Если конечно, не будет дополнительных материалов… Просто за такие вызовы кто-то должен отвечать, так как это банально стоит денег. Вот на маму всё и пытаются списать.

Проблема неквалифицированных охранников в школах и не только — это прямое следствие отсутствия должного профессионального стандарта. Утвержденный в декабре 2015 года Минтруда России профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению охраны учебных заведений» — «токсичен», и по нему за пять лет не проведено ни одной квалификационной сессии. Этот факт лежит на поверхности и легко проверяется. Сегодня решение этой проблемы на практике тормозится позицией Национального Агентства Развития Квалификаций (НАРК) — исполнительного органа Национального совета при президенте РФ, который в течении полугода не рассматривает пилотный для негосударственных структур безопасности профессиональный стандарт, призванный решить существующую проблему непрофессионализма в охране не только школ, но и любых других мест публичного и частного пребывания детей.