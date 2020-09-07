Материалы проверки об избиении группы подростков в Зеленограде из полиции передали в Главное управления Следственного комитета по Москве. Дальнейшее разбирательство вести будет это ведомство. Сейчас следователи устанавливают личность «мужчины, напавшего на подростков».

Видимо, речь идет только о человеке в форме курьера. На записи нападения он первым применяет физическую силу к подросткам. Хотя участие в драке второго, в черной футболке, также записано: он таскал одного из мальчиков за волосы.

Обновление. Delivery Club идентифицировал и отстранил от работы курьера, который напал на подростков: «Действия курьера на видео просто отвратительны. Мы в установленном порядке взаимодействуем с правоохранительными органами, а также находимся на связи с родителями подростков, они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации». Второго мужчину с видео в сервисе не знают.