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Дело о нападении на подростков из-за окрашенных волос передали в Следственный комитет. Delivery Club уже опознал своего курьера 07.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Материалы проверки об избиении группы подростков в Зеленограде из полиции передали в Главное управления Следственного комитета по Москве. Дальнейшее разбирательство вести будет это ведомство. Сейчас следователи устанавливают личность «мужчины, напавшего на подростков».

Видимо, речь идет только о человеке в форме курьера. На записи нападения он первым применяет физическую силу к подросткам. Хотя участие в драке второго, в черной футболке, также записано: он таскал одного из мальчиков за волосы.

Обновление. Delivery Club идентифицировал и отстранил от работы курьера, который напал на подростков: «Действия курьера на видео просто отвратительны. Мы в установленном порядке взаимодействуем с правоохранительными органами, а также находимся на связи с родителями подростков, они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации». Второго мужчину с видео в сервисе не знают.

Нападение произошло 6 сентября около корпуса 2044. Как утверждает мама одного из пострадавших детей, им не понравился цвет волос подростков и их внешний вид: «Они придрались к подросткам из-за того, что цвет волос детей не соответствует их представлениям об идеале! Сначала они оскорбляли их и девушек, которые были вместе с ними, называя непотребными словами, а также делая заключения об их сексуальной ориентации». Подростка в красной футболке на «скорой» увезли в Тушинскую больницу с ушибами спины, грудной клетки, почек и головы. Сегодня его снова доставили в больницу из-за ухудшения состояния.

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Метки:
происшествия, следственный комитет
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 19:02
Какой кошмар. Наказать этих двух мужиков по полной.
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