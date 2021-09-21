Мобильное приложение «Пригородный билет» для покупки билетов на электричку закрыто с 21 сентября. Пассажиры с активными билетами могут пользоваться приложением до окончания их срока действия, однако возможность оформления новых проездных документов закрыта. Причина — значительное снижение числа пользователей, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Покупать билеты на любые пригородные поезда МТППК по-прежнему можно в приложении «РЖД Пассажирам».

МТППК запустило приложение «Пригородный билет» в 2016 году. Через два года билеты на электрички МТППК начали продавать через альтернативное приложение — «РЖД Пассажирам». Тогда в МТППК говорили, что приложения будут сосуществовать, потому что у каждого есть свои особенности, оба приложения заняли свои ниши, а как дальше пойдёт их развитие «говорить пока рано». Теперь, спустя три года, приложение «Пригородный билет» оказалось лишним.