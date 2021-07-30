По одной из версий, контролёры высадили из электрички четверых парней и девушку на станции Крюково как безбилетников. По другой — за неадекватное поведение в вагоне.

Неадекватно вели они себя и на перроне. Двое носились по платформе, сшибая людей с ног, поделилась в комментариях свидетельница в одном местном паблике, правда, позже пост про эту стычку оттуда исчез. Она рассказала также, что стояла метрах в десяти, когда распылили газ, однако и у неё начало першить в горле и слезились глаза.

В другом паблике в комментариях написали: «С чего решили, что они „зайцы“? У них были билеты, и они предъявили билеты, но решили немного повыпендриваться и просто показали (типа как и написано в каких-то правилах), но давать в руки или подносить к терминалу отказались. Завязалась перепалка, контры перешли на личности. В тамбуре молодёжь распылила перец в контров. Далее их выволокли на платформу, ну и, собственно, видео есть, что происходило далее».

Неизвестно, как быстро появилась полиция на месте происшествия и кто из участников стычки оставался там на момент её прибытия. Транспортная полиция пока никак не прокомментировала случившееся.

Инцидент произошёл ещё во вторник, но официальный комментарий МТППК появился на сайте и других каналах компании только утром в пятницу — после того как история получила широкую огласку и вызвала бурные дискуссии в соцсетях. До этого комментировали по телефону.

Группа молодых людей ехала поездом Москва—Тверь, который останавливается в Крюково в 18:24. Ехали без билетов, говорится в релизе, поэтому контролёры попытались высадить компанию. В ответ нарушители распылили в вагоне перцовый баллончик и напали на ревизоров. Из-за распылённого газа у нескольких пассажиров случился приступ сильного кашля. «Приносим извинения всем пассажирам, пострадавшим от действий безбилетников», — комментирует МТППК.

Также в результате инцидента двое контролёров получили ожоги роговицы глаз и были доставлены от станции Крюково в больницу. Перевозчик отмечает, что пострадавшие сотрудники — одни из самых опытных контролёров-ревизоров в компании. За время работы на них не поступило ни одной жалобы от пассажиров.

В распоряжении перевозчика есть собственные видеоматериалы, которые он передал в полицию вместе с заявлением. В полиции также есть свидетельские показания очевидцев, опрошенных на месте.