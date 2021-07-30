Контролёры электрички попали в больницу после стычки с пассажирами в Крюково 30.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Два контролёра Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) получили ожоги роговицы глаз из-за распылённого в них перцового газа. Запись стычки контролёров с компанией молодых людей на перроне станции Крюково разошлась по интернету и телеканалам.

Видео, снятое пассажиром из вагона электрички, начинается с того, как один из контролёров сидит верхом на человеке, лежащем на спине, и удерживает его за руки. Тот пробует вырваться. Двое коллег наблюдают, один из них что-то говорит, и сидящий на поверженном отвечает: «Я ничего не вижу, понимаешь».

Со стороны подбегает молодой мужчина и распыляет щедрыми порциями перцовый газ из баллончика в лица контролёрам. Достаётся и кому-то из случайных свидетелей, стоящих на платформе.

Первый контролёр, хоть и ослеплённый, успевает схватить убегающего распылителя. Его коллега, женщина-контролёр, удерживает парня, который только что лежал и теперь, воспользовавшись моментом, тоже попытался сбежать. В кадре появляется девушка, которая начинает оттаскивать, пинать и колотить кулаками первого контролёра. Начало и окончание конфликта на эту запись не попали (в видео присутствует ненормативная лексика).

По одной из версий, контролёры высадили из электрички четверых парней и девушку на станции Крюково как безбилетников. По другой — за неадекватное поведение в вагоне.

Неадекватно вели они себя и на перроне. Двое носились по платформе, сшибая людей с ног, поделилась в комментариях свидетельница в одном местном паблике, правда, позже пост про эту стычку оттуда исчез. Она рассказала также, что стояла метрах в десяти, когда распылили газ, однако и у неё начало першить в горле и слезились глаза.

В другом паблике в комментариях написали: «С чего решили, что они „зайцы“? У них были билеты, и они предъявили билеты, но решили немного повыпендриваться и просто показали (типа как и написано в каких-то правилах), но давать в руки или подносить к терминалу отказались. Завязалась перепалка, контры перешли на личности. В тамбуре молодёжь распылила перец в контров. Далее их выволокли на платформу, ну и, собственно, видео есть, что происходило далее».

Неизвестно, как быстро появилась полиция на месте происшествия и кто из участников стычки оставался там на момент её прибытия. Транспортная полиция пока никак не прокомментировала случившееся.

Инцидент произошёл ещё во вторник, но официальный комментарий МТППК появился на сайте и других каналах компании только утром в пятницу — после того как история получила широкую огласку и вызвала бурные дискуссии в соцсетях. До этого комментировали по телефону.

Группа молодых людей ехала поездом Москва—Тверь, который останавливается в Крюково в 18:24. Ехали без билетов, говорится в релизе, поэтому контролёры попытались высадить компанию. В ответ нарушители распылили в вагоне перцовый баллончик и напали на ревизоров. Из-за распылённого газа у нескольких пассажиров случился приступ сильного кашля. «Приносим извинения всем пассажирам, пострадавшим от действий безбилетников», — комментирует МТППК.

Также в результате инцидента двое контролёров получили ожоги роговицы глаз и были доставлены от станции Крюково в больницу. Перевозчик отмечает, что пострадавшие сотрудники — одни из самых опытных контролёров-ревизоров в компании. За время работы на них не поступило ни одной жалобы от пассажиров.

В распоряжении перевозчика есть собственные видеоматериалы, которые он передал в полицию вместе с заявлением. В полиции также есть свидетельские показания очевидцев, опрошенных на месте.

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Метки:
электричка, происшествия, станция крюково, драка, мтппк
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