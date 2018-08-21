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Где купить билет на электричку: мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригородный билет» — в чём разница? 21.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Билеты на пригородные поезда Московско-Тверской ППК начали продавать через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» для Android и iOS после его очередного обновления. Доступны как обычные электрички, так и «Ласточки» на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок). У МТППК уже есть собственное приложение для покупки билетов — «Пригородный билет», но пассажирская компания задействована в обеспечении работы обеих программ. В чем их сходство и разница, разбиралась редакция.

Приложение «РЖД Пассажирам» — для Android и впервые для Apple, только разовые билеты, без пддержки NFC

Приложение «РЖД Пассажирам» пользователи мобильных устройств на базе Android и iOS могут скачать из Google Play и App Store, сообщает МТППК — пока сервис работает в тестовом режиме. Приобретённый через него билет отображается на экране смартфона в виде сканируемого QR-кода — для прохода через турникеты его следует прикладывать к внешнему ридеру, а можно и отправить на электронную почту, чтобы распечатать. В дальнейшем, комментирует представитель компании, может быть добавлена поддержка NFC, что позволит одним касанием смартфона считывать информацию о билете. Доступна только покупка разовых билетов на определенную дату, абонементы через это приложение не продаются. На входе действует дополнительная защита — оно требует отпечаток пальца или PIN-код.

Приложение «Пригородный билет» — Android, билеты и абонементы, поддержка NFC, запись на карты «Тройка», «Стрелка» и МТППК

МТППК, как перевозчик Октябрьского направления, уже почти два года эксплуатирует приложение «Пригородный билет» для смартфонов на Android. Оно изначально было ориентировано на устройства с поддержкой NFC, позже добавилась возможность выводить билет на экран как штрих-код, а в этом году — как QR-код. Абонементный/разовый билет можно записать на транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «МТППК» или сохранить разовый билет в памяти мобильного устройства. Год назад «Пригородный билет» должен был заработать и под iOS, но этого до сих пор не произошло.

В обоих приложениях билеты реализуются без наценок и дополнительных сборов — цены соответствуют официальным тарифам. Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления, возврату пригородные билеты не подлежат, напоминает перевозчик.

Оформление льготных билетов недоступно (в «РЖД Пассажирам» эта возможность может появиться в будущем, комментируют специалисты). Из способов оплаты предусмотрены только банковские карты: «МИР», Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Кроме данных карт от пользователей требуется паспортные данные («РЖД Пассажирам» позволяет просто сфотографировать паспорт).

«Приложения будут сосуществовать, — рассказал Zelenograd.ru представитель МТППК. — У каждого есть свои особенности. Так, если в приложении „РЖД Пассажирам“ реализована генерация QR-кода, то в „Пригородном билете“ дополнительно можно записать проездной документ на транспортную карту или даже в память телефона. Оба приложения заняли свои ниши. Как дальше пойдёт развитие, говорить пока рано».

Приложение МТППК заслужило не самые лучшие оценки: 1,8 звёзды из пяти в Google Play с учётом 1291-го отзыва. В этом плане «РЖД Пассажирам» выигрывает: 3,3 звезды из пяти по 17766 отзывам. У него не очень высокий рейтинг обусловлен, в основном медленной работой приложения. Владельцы iOS оказались более критичными: 2,1 звезды из пяти (300 оценок).

Тем не менее, популярность «Пригородного билета» растёт: если за первые 7 месяцев 2017-го года через него было куплено 35 тысяч билетов, то за такой же промежуток 2018-го уже 155 тысяч, по данным МТППК — разница составляет 120 тысяч билетов.

Какое мобильное приложение для покупки билетов на электрички предпочтёте вы?
Приложение «РЖД Пассажирам»
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