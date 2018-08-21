МТППК, как перевозчик Октябрьского направления, уже почти два года эксплуатирует приложение «Пригородный билет» для смартфонов на Android. Оно изначально было ориентировано на устройства с поддержкой NFC, позже добавилась возможность выводить билет на экран как штрих-код, а в этом году — как QR-код. Абонементный/разовый билет можно записать на транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «МТППК» или сохранить разовый билет в памяти мобильного устройства. Год назад «Пригородный билет» должен был заработать и под iOS, но этого до сих пор не произошло.

В обоих приложениях билеты реализуются без наценок и дополнительных сборов — цены соответствуют официальным тарифам. Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления, возврату пригородные билеты не подлежат, напоминает перевозчик.

Оформление льготных билетов недоступно (в «РЖД Пассажирам» эта возможность может появиться в будущем, комментируют специалисты). Из способов оплаты предусмотрены только банковские карты: «МИР», Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Кроме данных карт от пользователей требуется паспортные данные («РЖД Пассажирам» позволяет просто сфотографировать паспорт).

«Приложения будут сосуществовать, — рассказал Zelenograd.ru представитель МТППК. — У каждого есть свои особенности. Так, если в приложении „РЖД Пассажирам“ реализована генерация QR-кода, то в „Пригородном билете“ дополнительно можно записать проездной документ на транспортную карту или даже в память телефона. Оба приложения заняли свои ниши. Как дальше пойдёт развитие, говорить пока рано».

Приложение МТППК заслужило не самые лучшие оценки: 1,8 звёзды из пяти в Google Play с учётом 1291-го отзыва. В этом плане «РЖД Пассажирам» выигрывает: 3,3 звезды из пяти по 17766 отзывам. У него не очень высокий рейтинг обусловлен, в основном медленной работой приложения. Владельцы iOS оказались более критичными: 2,1 звезды из пяти (300 оценок).

Тем не менее, популярность «Пригородного билета» растёт: если за первые 7 месяцев 2017-го года через него было куплено 35 тысяч билетов, то за такой же промежуток 2018-го уже 155 тысяч, по данным МТППК — разница составляет 120 тысяч билетов.