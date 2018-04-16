Московско-Тверская ППК обновила мобильное приложение «Пригородный билет»: теперь на экране смартфона билет отображается как QR-код, а наличие NFC больше не является обязательным условием для прохода через турникеты. С приложением можно оформлять разовый билет или абонемент на проезд в любых электричках московско-тверского участка Ленинградского направления.

Обновление также исправило несколько ошибок в работе приложения и повысило его стабильность, сообщает ППК. Добавлена функция сохранения часто приобретаемых билетов. Приложение доступно для смартфонов на базе Android, его можно скачать в Play Market. С помощью приложения можно записать билеты на транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и МТППК.



Пользователи по-прежнему отмечают ряд недостатков приложения. Так, зачем-то надо вводить паспортные данные. Авторизовываться надо каждый раз, логин и пароль не сохраняются. Также нет возможности привязать карту для оплаты, чтобы каждый раз при покупке билета не вводить ее номер. Последнее разработчики обещают исправить в ближайшее время.