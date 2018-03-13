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Билеты на электричку, купленные в автоматах и через мобильное приложение, могут стать дешевле 13.03.2018 ZELENOGRAD.RU

«Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» рассматривает варианты изменения системы оплаты проезда в электричках. Стоимость билета на одно и то же расстояние может быть разной в зависимости от способа его покупки, потому что затраты на содержание билетопечатающих билетов меньше, чем на кассиров.

Транспортная компания объявила конкурс на разработку методики и правил установления тарифов на перевозку пассажиров. Принципиального изменения существующего метода расчета тарифов эта разработка не предполагает, рассказали Zelenograd.ru в МТ ППК. Существенным отличием станет различная стоимость проездного билета — в автомате или через мобильное приложение дешевле, чем при покупке в билетной кассе или у кассиров-контролеров в поездах. Методика расчета тарифов формировалась, когда автоматов и мобильного приложения еще не было, сейчас она устарела. Новые современные способы продаж подразумевают существенное снижение затрат перевозчика на их содержание.

В разработке новой методики расчета тарифов также следует учесть дальность поездок, категории пассажиров, количество совершаемых поездок по проездному билету. Одна из целей нового метода — «снизить стоимость проезда для пассажиров по приоритетным видам проездных документов». Внедрение новой методики потребует внесения изменений в законодательство (а конкретно в Правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом) или принятия новых нормативных актов. На разработку отведен 1 год.

Сокращать количество билетных касс на московском участке Октябрьской железной дороге планируют уже несколько лет. В перспективе могут оставить только сервисных работников, которые подскажут, как пользоваться автоматом, мобильным приложением или сделать возврат денег в случае каких-либо проблем с билетами.

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Обсуждение
Торопов
Вчера, 15:32
Кассиры должны остаться,и продавать билеты по базовым тарифам субъектов федерации, а автоматах этих должна быть скидка, только не 50 копеек с 50 рублей ( как одно время практиковала ЦППК), а более существенная. Кассиров можно сокращать только в случае РЕАЛЬНОГО отсутствия спроса на их услуги, а не как сейчас - когда вынуждают порой пользоваться этими железными гробами, которые периодически глючат "в пользу конторы" - и это ещё очень мягко сказано.
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