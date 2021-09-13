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Росавиация изменила схемы полётов в Шереметьево после массовых жалоб на шум 13.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Росавиация изменила схемы взлётов и посадки в аэропортах Московской зоны, в том числе в Шереметьево. Это произошло после многочисленных жалоб жителей Подмосковья на невыносимый авиашум.

9 сентября московский филиал госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) «осуществил 2-й этап перехода на новую структуру воздушного пространства Московской и смежных зон». Эта новая структура была введена в конце 2020 года, а нынешнюю корректировку сделали «на основе предложений пользователей воздушного пространства». В ОрВД отмечают, что маршруты полетов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах стали более удобными, повышена их экономическая эффективность для авиаперевозчиков.

Также в ОрВД отметили, что «проделана работа по снижению авиационного шума», хотя в Росавиации утверждают, что изменения основаны на пожеланиях авиакомпаний и не связаны напрямую с обращениями местных жителей. Маршруты самолетов пролегают теперь по левой окраине Сходни, пояснил глава Химок Дмитрий Волошин.

Проблема шума самолётов от Шереметьево усугубилась два года назад после открытия в аэропорте третьей взлётно-посадочной полосы (ВПП-3). С тех пор шум от самолётов стал почти невыносимым для жителей ближайших населённых пунктов. Новая полоса находится в трёх километрах от Сходни, четырёх от Зеленограда и пяти от Лобни. Но новые схемы взлётов и посадок приближены к тем, по которым самолёты летали до открытия ВПП-3, заявил Волошин.

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Еще перед введением новой полосы в эксплуатацию было ясно, что практически по всему Зеленограду и ближайшим жилым районам уровень шума превысит нормативный. Жители неоднократно обращались к властям, в суд, на прямую линию Президента и даже к Аркадию Ротенбергу — одному из собственников Шереметьево. Этим летом активисты начали организацию референдума об ограничении полётов над жилыми районами. Но ранее Росавиация соглашалась только ограничить полеты с 23:00 до 6:00 самолетов, «не соответствующих установленным требованиям по уровню шума». Однако эта мера не решила проблему ночного авиационного шума.

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Метки:
шум и закон о тишине, аэропорт шереметьево, самолет
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Обсуждение
Roman Turaev
9 часов назад
Потом еще жилых комплексов настроят в левой части Сходни и еще рядом и еще новые жалобы будут поступать.
Свити ***
7 часов назад
Они и днем летают прямо над Зеленоградом не стесняясь. Никто никаких правил не соблюдает.
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