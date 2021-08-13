«Считаете ли вы необходимым установить на территории Московской области запрет на взлёт и посадку над жилыми домами?» — такой вопрос хотят вынести активисты из населенных пунктов в районе аэропорта Шереметьево.

Инициативная группа провела собраниеи подала заявку на его проведение в Московской области в областную избирательную комиссию. В течение недели та должна формально одобрить инициативу и передать в Московскую областную думу, которая, в свою очередь, вынесет решение о возможности провести референдум в течение 20 дней.

Председатель инициативной группы Дмитрий Трунин рассказал «Зеленоград.ру», что сейчас к ним поступают звонки из разных городов России, жители которых столкнулись с похожей проблемой. Так что позже планируется вынести вопрос о запрете взлёта и посадки над жилыми районами на всероссийский референдум.

Проблема шума самолётов от Шереметьево усугубилась два года назад после открытия в аэропорте третьей взлётно-посадочная полосы (ВПП-3). С тех пор шум от самолётов стал почти невыносимым для жителей ближайших населённых пунктов. Новая полоса находится в трёх километрах от Сходни, четырёх от Зеленограда и пяти от Лобни.