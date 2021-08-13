«Считаете ли вы необходимым установить на территории Московской области запрет на взлёт и посадку над жилыми домами?» — такой вопрос хотят вынести активисты из населенных пунктов в районе аэропорта Шереметьево.
Инициативная группа провела собраниеи подала заявку на его проведение в Московской области в областную избирательную комиссию. В течение недели та должна формально одобрить инициативу и передать в Московскую областную думу, которая, в свою очередь, вынесет решение о возможности провести референдум в течение 20 дней.
Председатель инициативной группы Дмитрий Трунин рассказал «Зеленоград.ру», что сейчас к ним поступают звонки из разных городов России, жители которых столкнулись с похожей проблемой. Так что позже планируется вынести вопрос о запрете взлёта и посадки над жилыми районами на всероссийский референдум.
Проблема шума самолётов от Шереметьево усугубилась два года назад после открытия в аэропорте третьей взлётно-посадочная полосы (ВПП-3). С тех пор шум от самолётов стал почти невыносимым для жителей ближайших населённых пунктов. Новая полоса находится в трёх километрах от Сходни, четырёх от Зеленограда и пяти от Лобни.
Еще перед введением новой полосы в эксплуатацию было ясно, что практически по всему городу уровень шума превысит нормативный на 10-20 дБА. После жалоб жителей Росавиация согласилась только ограничить полеты с 23:00 до 6:00 самолетов, «не соответствующих установленным требованиям по уровню шума».
Владельцам 107 участков, попавших в санитарно-защитную зону аэропорта, выплатили около полутора миллиардов рублей, но остальным ни выкуп, ни компенсация не полагается.
Жители неоднократно обращались к властям, в том числе на прямую линию Президента РФ, но улучшений не добились. Кроме того, против Шереметьево уже подано несколько коллективных исков, а сходненцы отправили обращение Аркадию Ротенбергу, одному из собственников аэропорта, с просьбой прекратить ночные полёты и снизить шумовую нагрузку.
В июне Шереметьево признали самым загруженным аэропортом Европы — он принял более 2,9 миллионов пассажиров. Хотя это лидерство появилось на фоне ковидных ограничений на полеты во многих европейских хабах.