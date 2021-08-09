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«Держать и не пущать бессмысленно». Сергей Собянин вступился за электросамокаты 09.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Против запретительной политики в отношении электросамокатов высказался мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, травматизм в этой сфере самый маленький, если сравнивать с ДТП на дорогах и с авариями с участием велосипедистов.

«От велосипедов у нас тоже много сломанных рук и ног. И ДТП на дорогах происходит еще слишком много. В общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу. Просто они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность» , — сказал Собянин в интервью «РБК».

Его предложение: урегулировать эту сферу, а не уничтожать ее, потому что точно такой же дискомфорт, как от электросамокатов, испытывают водители от мотоциклистов и велосипедистов. «Это всегда конфликт. И его надо регулировать. Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать — это бессмысленно».

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В чем проблема с электросамокатами

За первые шесть месяцев 2021 года в России произошло 180 аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, подсчитали в МВД. В этих ДТП погибли пять человек, 188 получили травмы. Непосредственно в Москве с января по май 2021 года произошло 24 такие аварии.

Сейчас статус таких средств передвижения (средств индивидуальной мобильности — СИМ) законодательно не закреплен. Формально пользователи СИМ относятся к пешеходам, а если двигатель средства передвижения мощнее 250 ватт — к водителям мопедов (для них нужны права категории М).

Минтранс вместе с ГИБДД пытаются разработать новый проект изменений в Правила дорожного движения с 2019 года. Из-за существенных разногласий по поводу ограничений для владельцев электросамокатов пока что работу над поправками завершить не удается.

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Какие решения предлагают

У ведомств, отдельных чиновников, общественных организаций и депутатов разные взгляды на то, по каким правилам нужно пользоваться СИМ. Рассказываем о некоторых позициях и уже внедренных нововведениях.

Ограничение скорости: с середины июня прокатные электросамокаты в Москве автоматически ограничивают скорость до 25 км/ч, а в городских парках и на прилегающей к ним территории — до 15 км/ч.

Ограничение количества единиц СИМ: по новым правилам, установленным Центром организации дорожного движения (ЦОДД), крупные операторы проката не могут иметь парк более 10 тысяч транспортных средств.

Скорость в пешеходных зонах — 7 км/ч: это видение Мосгордумы. До конца 2021 года депутаты планируют разработать законопроект о средствах индивидуальной мобильности. В мае на сайте МГД было запущено голосование об ограничениях для СИМ. Оно все еще ведется, о промежуточных результатах опроса не сообщалось.

В МГД предлагают разрешить движение на СИМ по велополосам и велопешеходным дорожкам, а если в парке нет таких, то прокат там должен быть запрещён. Также депутаты считают нужным ограничить скорость до 15 км/ч в парках, 25 км/ч вне их территории и до 7 км/ч — в пешеходных зонах. Кроме того, предлагается обязать самокатчиков использовать звуковые сигналы и габаритные огни.

Детям младше семи лет СИМ пользоваться нельзя: минтранс предлагал прописать в новых правилах дорожного движения, что с помощью СИМ ребенок до семи лет может кататься по тротуарам, пешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7-14 лет сможет кататься там же, но уже один.

Люди старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты.

При совместном движении с пешеходами на СИМ предлагалось запретить разгоняться быстрее 20 км/ч.

Тяжелые электросамокаты не пустят на тротуары: это тоже идея Минтранса. Ведомство предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах.

Спешиваться при опасности для пешеходов и страховать ответственность арендаторов: по данным РБК, в Совете по правам человека при президенте предложили обязать спешиваться водителей электросамокатов, если они создают опасность для пешеходов, обязать страховать гражданскую ответственность арендаторов, а также отнести электросамокаты к источникам повышенной опасности.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин сказал «Русской службе Би-би-си», что контролировать электросамокаты крайне сложно, и это проблема не только России.

«Владелец самоката — это по законодательству тот же пешеход, но при этом такой пешеход может развивать скорость до 60 километров в час. Тогда логично ограничить скорость чем-то близким к скорости пешехода — 5-10 километров в час. Но даже если ограничить скорость законодательно, то кто это будет контролировать? Для этого нужны дорогие дорожные камеры, специальные службы, которые обрабатывают информацию и рассылают штрафы» , — считает он.

Половина читателей «Зеленоград» в опросе указала, что регулировать движение СИМ нужно, выделяя для них полосы. Около трети считают, что нужно ограничить их скорость.

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Метки:
самокат
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Обсуждение
Alex Z
1 час назад
Ну, как всегда, как какую-нибудь фигню внедрить, так власти обязательно на зарубежный опыт ссылаются, а как в вопросе электросамокатов и иных средств "индивидуальной мобильности", оснащенных мотором, посмотреть на ту же Прагу, где в зонах, где много пешеходов, подобный вид транспорта вообще запрещён (а кое-где, до кучи, ещё и велосипеды тоже), так это фиг, лучше будем скорость ограничивать, мощность и т.д. А кто всё это измерять-то будет, а? Кто контролировать и наказывать нарушителей станет? Да никто... Будет очередной неработающий закон, принятый для того, чтобы показать "работу" власти, и только.
Это как в вопросе, когда практически весь "цивилизованный мир" давно пришел к пониманию и того, что ЛЮБОЕ транспортное средство с мотором на проезжей части обязательно должно иметь регистрационный номерной знак, а его водитель - права, наши власти в упор этого не видят и не слышат, типа и проблемы-то нет, а вот когда надо отмазу какую-то придумать, так на тебе: сразу вспоминают и мотоциклистов (многие из которых, и на совершенно законном основании, без прав и без номеров ездят), и велосипедистов (которые. в массе своей, ПДД даже не читали ни разу)...
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