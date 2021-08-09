Какие решения предлагают

У ведомств, отдельных чиновников, общественных организаций и депутатов разные взгляды на то, по каким правилам нужно пользоваться СИМ. Рассказываем о некоторых позициях и уже внедренных нововведениях.

Ограничение скорости: с середины июня прокатные электросамокаты в Москве автоматически ограничивают скорость до 25 км/ч, а в городских парках и на прилегающей к ним территории — до 15 км/ч.

Ограничение количества единиц СИМ: по новым правилам, установленным Центром организации дорожного движения (ЦОДД), крупные операторы проката не могут иметь парк более 10 тысяч транспортных средств.

Скорость в пешеходных зонах — 7 км/ч: это видение Мосгордумы. До конца 2021 года депутаты планируют разработать законопроект о средствах индивидуальной мобильности. В мае на сайте МГД было запущено голосование об ограничениях для СИМ. Оно все еще ведется, о промежуточных результатах опроса не сообщалось.

В МГД предлагают разрешить движение на СИМ по велополосам и велопешеходным дорожкам, а если в парке нет таких, то прокат там должен быть запрещён. Также депутаты считают нужным ограничить скорость до 15 км/ч в парках, 25 км/ч вне их территории и до 7 км/ч — в пешеходных зонах. Кроме того, предлагается обязать самокатчиков использовать звуковые сигналы и габаритные огни.

Детям младше семи лет СИМ пользоваться нельзя: минтранс предлагал прописать в новых правилах дорожного движения, что с помощью СИМ ребенок до семи лет может кататься по тротуарам, пешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7-14 лет сможет кататься там же, но уже один.

Люди старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты.

При совместном движении с пешеходами на СИМ предлагалось запретить разгоняться быстрее 20 км/ч.

Тяжелые электросамокаты не пустят на тротуары: это тоже идея Минтранса. Ведомство предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах.

Спешиваться при опасности для пешеходов и страховать ответственность арендаторов: по данным РБК, в Совете по правам человека при президенте предложили обязать спешиваться водителей электросамокатов, если они создают опасность для пешеходов, обязать страховать гражданскую ответственность арендаторов, а также отнести электросамокаты к источникам повышенной опасности.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин сказал «Русской службе Би-би-си», что контролировать электросамокаты крайне сложно, и это проблема не только России.

«Владелец самоката — это по законодательству тот же пешеход, но при этом такой пешеход может развивать скорость до 60 километров в час. Тогда логично ограничить скорость чем-то близким к скорости пешехода — 5-10 километров в час. Но даже если ограничить скорость законодательно, то кто это будет контролировать? Для этого нужны дорогие дорожные камеры, специальные службы, которые обрабатывают информацию и рассылают штрафы» , — считает он.

Половина читателей «Зеленоград» в опросе указала, что регулировать движение СИМ нужно, выделяя для них полосы. Около трети считают, что нужно ограничить их скорость.