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Мэрия собирает предложения по изменению скоростного режима на улицах. Зачем это нужно и куда их отправлять 06.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал сбор предложений от жителей по изменению скоростных режимов на дорогах Москвы. Можно написать, на каких участке лучше понизить или повысить скорость. Свои предложения с названиями улиц отправляйте в бот в телеграме @to_deptrans_bot или через сайт департамента транспорта разделе «Обращения граждан».

"Расскажите нам про улицы, где вы живете или бываете. По вашему мнению, какая там должна быть скорость: выше или ниже — и почему, в любом удобном для вас формате" , — просят в департаменте транспорта. Эти предложения проанализируют вместе с экспертами, среди которых будут специалисты ГИБДД, института МАДИ и сотрудники ЦОДД.

В числе поступивших предложений — увеличение скорости до 90 км/ч на Ленинградском шоссе от МКАДа до Зеленограда. По мнению автора это можно сделать, потому что между встречными полосами есть отбойник, а для пешеходов — светофоры. Примут ли это предложение, неизвестно.

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Зачем это нужно

По мнению департамента транспорта, понятная система скоростей упростит ориентирование на дороге — а значит, станет меньше «невнимательных» штрафов превышения на 20-40 км/ч. В ведомстве приводят в пример опыт Европы, где базовый режим 50 км/ч на магистральных улицах города, в центре и там, где много пешеходов, а вблизи детских садов и школ — около 30 км/ч, на скоростных автострадах — 90-110км/ч. «То есть разогнаться на выезде из двора уже нельзя. Но можно там, где это действительно разумно» , — констатируют в департаменте.

Более значимый результат, на который рассчитывают в дептрансе, — это снижение аварий со смертельным исходом на дорогах. «Сейчас в Москве 60 км/ч бывает и на 6-полосной магистрали, и на спокойной улице, где это зачастую оборачивается катастрофой. Ведь скорость — причина больше четверти всех аварий со смертельным исходом. Только в прошлом году 140 человек погибло из-за нарушений скоростного режима, трое детей были ранены. За почти каждой аварией — трагедия» , — рассказали в ведомстве.

Вопрос необходимости снижения скорости движения в городской черте до 50 км/час дептранс поднимал еще в начале этого года. Однако эксперты обращают внимание: на потенциально опасных и аварийных участках снижение скорости с 60 до 50 км/ч может улучшить ситуацию, но на фоне действующих «нештрафуемых» +20 км/ч этот эффект полностью нивелируется. Поэтому некоторые специалисты полагают, что более действенным будет снижение не скоростного режима, а нештрафуемого порога.

Глава дептранса Максим Ликсутов тоже настаивает на отмене допустимого превышения скорости +20 км/ч (по его мнению, этот порог нужно снизить до 10 км/ч), но МВД пока что категорически против. «Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, ровное покрытие — это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование — 10 километров больше, 10 километров меньше» , — передает слова главы ведомства Владимира Колокольцева «Российская газета».

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Метки:
автомобиль, правила дорожного движения, цодд, ограничение скорости
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Обсуждение
Ирина Горячева
6 мая
В городе 60 км/ч. Во дворах 20 км/ч. ВСЁ! Не надо ничего придумывать!Уже всё придумано!И никаких нештрафуемых км/ч не должно быть!!!
A T
Вчера, 10:18
"Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, ровное покрытие" и так далее - вроде всё так и действительно всё придумано, но очевидно, ещё как минимум один мощный фактор - поведение участников движения. Так-то можно и на хорошей дороге довыделываться, чтобы пострадали окружающие. Если верно понимаю, основная проблема-то в этом.
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