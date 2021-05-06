Зачем это нужно

По мнению департамента транспорта, понятная система скоростей упростит ориентирование на дороге — а значит, станет меньше «невнимательных» штрафов превышения на 20-40 км/ч. В ведомстве приводят в пример опыт Европы, где базовый режим 50 км/ч на магистральных улицах города, в центре и там, где много пешеходов, а вблизи детских садов и школ — около 30 км/ч, на скоростных автострадах — 90-110км/ч. «То есть разогнаться на выезде из двора уже нельзя. Но можно там, где это действительно разумно» , — констатируют в департаменте.

Более значимый результат, на который рассчитывают в дептрансе, — это снижение аварий со смертельным исходом на дорогах. «Сейчас в Москве 60 км/ч бывает и на 6-полосной магистрали, и на спокойной улице, где это зачастую оборачивается катастрофой. Ведь скорость — причина больше четверти всех аварий со смертельным исходом. Только в прошлом году 140 человек погибло из-за нарушений скоростного режима, трое детей были ранены. За почти каждой аварией — трагедия» , — рассказали в ведомстве.

Вопрос необходимости снижения скорости движения в городской черте до 50 км/час дептранс поднимал еще в начале этого года. Однако эксперты обращают внимание: на потенциально опасных и аварийных участках снижение скорости с 60 до 50 км/ч может улучшить ситуацию, но на фоне действующих «нештрафуемых» +20 км/ч этот эффект полностью нивелируется. Поэтому некоторые специалисты полагают, что более действенным будет снижение не скоростного режима, а нештрафуемого порога.

Глава дептранса Максим Ликсутов тоже настаивает на отмене допустимого превышения скорости +20 км/ч (по его мнению, этот порог нужно снизить до 10 км/ч), но МВД пока что категорически против. «Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, ровное покрытие — это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование — 10 километров больше, 10 километров меньше» , — передает слова главы ведомства Владимира Колокольцева «Российская газета».