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«Этот светофор удивит негодяев». В Зеленограде светофор включает красный для тех, кто превысил скорость 29.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Один из светофорных объектов в Западной промзоне теперь умеет измерять скорость проезжающих машин и принуждать нарушителей к соблюдению правил. Если водитель едет больше 70 км/ч, то на ближайшем светофоре его ждет красный сигнал на три секунды, чтобы «постоял и подумал о безопасности окружающих».

Скорость измеряет индуктивный петлевой детектор, встроенный в асфальт. Он передает информацию на ближайший светофор, и тот включает «красный», когда к нему подъезжает водитель-нарушитель. Новшество представила компания «Спецдорпроект». Проект реализован совместно с Центром организации дорожного движения (ЦОДД).

«Офигенно крутая штука, — прокомментировал новшество технический директор „Спецдорпроекта“ Константин Антонович. — Она необходима для спальных районов, чтобы этих гонщиков, дрифтеров останавливать на каждом светофоре, если нарушают. Потому что они очень крутые все гонять, а когда что-то происходит — сопли по лицу мажут».

На участке, где установлен экспериментальный светофор оказалось, что 75% водителей превышают разрешенную скорость. «Надо заканчивать эту вакханалию с диким скоростным режимом в городе, повышать кратно штрафы и снижать нештрафуемый порог», — считает Антонович.

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«Спецдорпроект» просит писать в комментариях в телеграм, где еще нужно поставить такое оборудование.

Сейчас все зеленоградские светофоры работают в адаптивном режиме. Это значит, что фазы переключаются не автоматически, а в зависимости от интенсивности транспортного потока. Тем самым сокращается время простоя машин на запрещающий сигнал. Скоростной режим до этого момента фиксировали только камеры на дорогах.

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Метки:
Антонович Константин, светофор, пдд, ограничение скорости
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