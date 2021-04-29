Один из светофорных объектов в Западной промзоне теперь умеет измерять скорость проезжающих машин и принуждать нарушителей к соблюдению правил. Если водитель едет больше 70 км/ч, то на ближайшем светофоре его ждет красный сигнал на три секунды, чтобы «постоял и подумал о безопасности окружающих».
Скорость измеряет индуктивный петлевой детектор, встроенный в асфальт. Он передает информацию на ближайший светофор, и тот включает «красный», когда к нему подъезжает водитель-нарушитель. Новшество представила компания «Спецдорпроект». Проект реализован совместно с Центром организации дорожного движения (ЦОДД).
«Офигенно крутая штука, — прокомментировал новшество технический директор „Спецдорпроекта“ Константин Антонович. — Она необходима для спальных районов, чтобы этих гонщиков, дрифтеров останавливать на каждом светофоре, если нарушают. Потому что они очень крутые все гонять, а когда что-то происходит — сопли по лицу мажут».
На участке, где установлен экспериментальный светофор оказалось, что 75% водителей превышают разрешенную скорость. «Надо заканчивать эту вакханалию с диким скоростным режимом в городе, повышать кратно штрафы и снижать нештрафуемый порог», — считает Антонович.
«Спецдорпроект» просит писать в комментариях в телеграм, где еще нужно поставить такое оборудование.
Сейчас все зеленоградские светофоры работают в адаптивном режиме. Это значит, что фазы переключаются не автоматически, а в зависимости от интенсивности транспортного потока. Тем самым сокращается время простоя машин на запрещающий сигнал. Скоростной режим до этого момента фиксировали только камеры на дорогах.