Один из светофорных объектов в Западной промзоне теперь умеет измерять скорость проезжающих машин и принуждать нарушителей к соблюдению правил. Если водитель едет больше 70 км/ч, то на ближайшем светофоре его ждет красный сигнал на три секунды, чтобы «постоял и подумал о безопасности окружающих».

Скорость измеряет индуктивный петлевой детектор, встроенный в асфальт. Он передает информацию на ближайший светофор, и тот включает «красный», когда к нему подъезжает водитель-нарушитель. Новшество представила компания «Спецдорпроект». Проект реализован совместно с Центром организации дорожного движения (ЦОДД).