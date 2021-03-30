Камера в Зеленограде заработала с 18 февраля. За месяц с момента начала фиксации нарушений — а точней с 19 февраля по 25 марта — на основании материалов камеры у корпуса 1620 на Георгиевском проспекте было выписано 346 постановлений водителям, не пристегнутым ремнем. Получается в среднем по 10 человек в день.

А вот за водителей, разговаривающих по телефону гораздо меньше: за тот же период выписано всего 17 протоколов, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-центре Главного управления МВД по Москве.

Сейчас, помимо Георгиевского проспекта, камера установлена у корпуса 1801 на Панфиловском проспекте (у магазина «Атак»), сообщили в Центре организации дорожного движения.

Штраф за непристёгнутый ремень — 1000 рублей, за использование телефона за рулем (не только за разговор, но и за наличие аппарата в руке) — 1500 рублей. Их можно оплатить с 50-процентной скидкой.