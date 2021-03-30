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Сколько водителей штрафуют в Зеленограде за непристегнутый ремень и разговоры по телефону 30.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Дорожная камера, фиксирующая непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем, уже месяц работает в Зеленограде. Выяснили, сколько постановлений о нарушении выписано за это время.

Камера в Зеленограде заработала с 18 февраля. За месяц с момента начала фиксации нарушений — а точней с 19 февраля по 25 марта — на основании материалов камеры у корпуса 1620 на Георгиевском проспекте было выписано 346 постановлений водителям, не пристегнутым ремнем. Получается в среднем по 10 человек в день.

А вот за водителей, разговаривающих по телефону гораздо меньше: за тот же период выписано всего 17 протоколов, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-центре Главного управления МВД по Москве.

Сейчас, помимо Георгиевского проспекта, камера установлена у корпуса 1801 на Панфиловском проспекте (у магазина «Атак»), сообщили в Центре организации дорожного движения.

Штраф за непристёгнутый ремень — 1000 рублей, за использование телефона за рулем (не только за разговор, но и за наличие аппарата в руке) — 1500 рублей. Их можно оплатить с 50-процентной скидкой.

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Камеры могут делать до 25 высококачественных фотографий в секунду, каждую из них анализируют искусственные нейронные сети. Комплекс самостоятельно и без вмешательства извне формирует материал, на основании которого инспектор выносит постановление о штрафе. К постановлению прилагается фото, где отчетливо видно, что телефон находится в руках или нет ремня. При этом изображение лиц размыто. Сомнения в виновности трактуются в пользу водителя. Например, в ситуации, когда водитель почесал ухо или одет в темную одежду, на которой трудно заметить ремень.

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Метки:
автомобиль, штраф, пдд, камеры видеонаблюдения
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