Фиксация непристёгнутого ремня безопасности и использования телефона за рулем ведётся в Москве с прошлого года. В тестовом режиме камеры распознавали эти нарушения с февраля 2020-го. В декабре восемь камер в столице заработали на штрафы. Камера в Зеленограде, по данным ЦОДД, заработала с 18 февраля этого года.

Штраф за непристёгнутый ремень — 1000 рублей, за использование телефона за рулем (не только за разговор, но и за наличие аппарата в руке) — 1500 рублей. Их можно оплатить с 50-процентной скидкой.

Камеры могут делать до 25 высококачественных фотографий в секунду, каждую из них анализируют искусственные нейронные сети. Комплекс самостоятельно и без вмешательства извне формирует материал, на основании которого инспектор выносит постановление о штрафе. К постановлению прилагается фото, где отчетливо видно, что телефон находится в руках или нет ремня. При этом изображение лиц размыто. Сомнения в виновности трактуются в пользу водителя. Например, в ситуации, когда водитель почесал ухо или одет в темную одежду, на которой трудно заметить ремень.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пристегивание ремнями безопасности снижает риск смерти среди водителей и пассажиров, сидящих на переднем сиденье, на 45—50 процентов и риск смерти и тяжелых травм среди пассажиров на заднем сиденье на 25 процентов. А разговоры по телефону во время вождения повышают шанс попасть в ДТП в четыре раза, делится статистикой ЦОДД.

Почти половина читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, признались, что иногда используют телефон за рулём, еще 15 процентов сказали, что не пристёгиваются, остальные утверждают, что никогда не нарушают правил.