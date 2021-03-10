СТО Зеленоград: спонсор темы
1
Дорожные камеры в Зеленограде начали фиксировать непристёгнутый ремень и разговоры по телефону 10.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Дорожная камера, фиксирующая непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем, заработала в Зеленограде — на Георгиевском проспекте, у корпуса 1620.

Об этом стало известно от водителей, которым начали приходить штрафы за данные нарушения. А сейчас это подтвердили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). «По мере необходимости количество камер увеличивается», — сообщили «Зеленоград.ру» в ЦОДД.

ЦОДД говорит только об одной камере. Автомобилисты рассказывают, что видели камеру, фиксирующую непристёгнутый ремень, на съезде с эстакады в 18-м микрорайоне, а за использование телефона — в 15-м микрорайоне.

Фиксация непристёгнутого ремня безопасности и использования телефона за рулем ведётся в Москве с прошлого года. В тестовом режиме камеры распознавали эти нарушения с февраля 2020-го. В декабре восемь камер в столице заработали на штрафы. Камера в Зеленограде, по данным ЦОДД, заработала с 18 февраля этого года.

Штраф за непристёгнутый ремень — 1000 рублей, за использование телефона за рулем (не только за разговор, но и за наличие аппарата в руке) — 1500 рублей. Их можно оплатить с 50-процентной скидкой.

Камеры могут делать до 25 высококачественных фотографий в секунду, каждую из них анализируют искусственные нейронные сети. Комплекс самостоятельно и без вмешательства извне формирует материал, на основании которого инспектор выносит постановление о штрафе. К постановлению прилагается фото, где отчетливо видно, что телефон находится в руках или нет ремня. При этом изображение лиц размыто. Сомнения в виновности трактуются в пользу водителя. Например, в ситуации, когда водитель почесал ухо или одет в темную одежду, на которой трудно заметить ремень.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пристегивание ремнями безопасности снижает риск смерти среди водителей и пассажиров, сидящих на переднем сиденье, на 45—50 процентов и риск смерти и тяжелых травм среди пассажиров на заднем сиденье на 25 процентов. А разговоры по телефону во время вождения повышают шанс попасть в ДТП в четыре раза, делится статистикой ЦОДД.

Почти половина читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, признались, что иногда используют телефон за рулём, еще 15 процентов сказали, что не пристёгиваются, остальные утверждают, что никогда не нарушают правил.

Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автомобиль, штраф, пдд, камеры видеонаблюдения, цодд
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Юрий Парф
4 часа назад
Надо модельерам одежду сконстралить с нарисованным ремнём.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу — на Привокзальной площади Новости
Дорожные камеры в Зеленограде начали фиксировать непристёгнутый ремень и разговоры по телефону Новости
Станцию Крюково будет реконструировать крупнейший строительный подрядчик РЖД Новости
«Не рекомендовано к учету». Как мэрия под видом борьбы с эпидемией убила публичные слушания, переведя их в онлайн Истории
Финальный матч на Кубок Зеленограда по мини-футболу — 11 марта в ФОК «Рекорд» Афиша
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Пожилая женщина получила сильные ожоги во время пожара в квартире в 1-м микрорайоне Новости
Как разболтанный винтик в дверях электричек становится причиной гибели пассажиров. А виноватыми назначают машинистов Истории
На время капремонта поликлиники в 9-м микрорайоне пациентам придется ездить в другие районы. Как поменяют маршруты автобусов? Ответы
Пропал 31-летний зеленоградец Николай Дудников. Помогите найти Новости
Трактор въехал ковшом в легковушку на перекрестке в 9-м микрорайоне. Водитель чудом не пострадал Новости
Возле «Зеленопарка» появилась зона завершения поездки каршеринга «Делимобиль» Новости
Бар на Яблоневой аллее решил проблему с ночным шумом, который мешал спать 3-му микрорайону. Некоторые местные жители считают иначе Истории
Право построить спорткомплекс в 18-м микрорайоне получил предприниматель из Чечни Новости
Несколько деревьев подожгли в лесу 11 микрорайона. Чиновники считают, что ущерба нет Новости
Архитектор Борис Оськин — забытое имя. Человек, который нарисовал Зеленоград по образам городов Японии и Бразилии Истории
Магазин «Барбарис №1» в торговом комплексе «Зеленоградский» — что внутри? Партнерский материал
Универмаг «Зеленоград» проработает еще пару месяцев и закроется. Вместо него, возможно, откроется «Ашан» Новости
Банкротящийся завод «Ангстрем-Т» оценили на порядок дешевле претензий основного кредитора. Его продадут на торгах, а здания снесут Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру