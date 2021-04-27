МВД России подготовило законопроект, который разрешит 17-летним подросткам управлять автомобилем. В полиции объяснили это тем, что за год водители забывают приобретенные знания и теряют навыки — сейчас сдать на права в России можно с 17 лет, но управлять машиной можно только с 18.

Важное уточнение: подростки смогут садиться за руль, но до совершеннолетия смогут ездить только с «водителем-наставником», который имеет права категории B и не менее трех лет опыта вождения. Когда эти поправки будут приняты и вступят в силу, неизвестно.

Поправки поддержали в Госдуме — при условии, несовершеннолетний прошел серьезное обучение и медики заранее отсеяли всех, кто не должен получать права. «Чем отличается 18-летний от 17-летнего? Да, наверное, особенно ничем. Все очень индивидуально: и моторные функции, и психологические», — объяснил свою позицию зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов (ЛДПР).

По мнению начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова, оптимальный вариант — чтобы ребенок не три месяца изучал Правила дорожного движения и вождение, а гораздо дольше. Например, до 14 лет в движении ЮИД (юные инспекторы движения), а после — в юношеских автомобильных школах.

Координатор проекта «Карта убитых дорог» и депутат Госдумы Александр Васильев («Единая Россия») сказал autonews.ru, что водители-новички обычно реже попадают в более серьезные ДТП, поскольку перестраховываются на дорогах. А как раз водители со стажем более десяти лет могут позволить себе грубые нарушения. «Если подросток будет знать, что уже с 17 лет сможет стать настоящим водителем, то он лучше будет изучать ПДД в школе и институте. Поэтому чем раньше автомобилист сможет получить права, тем лучше в плане соблюдения ПДД», — считает он.

Страховщики, впрочем, с ним не согласны, говоря, что оценивать водителей-новичков, скорее всего, будут как высокорисковый сегмент и чем моложе автовладелец, тем более высока для него попасть ДТП.