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Разрешить водить машину с 17 лет. Это предложили в МВД и поддержали в Госдуме 27.04.2021 ZELENOGRAD.RU

МВД России подготовило законопроект, который разрешит 17-летним подросткам управлять автомобилем. В полиции объяснили это тем, что за год водители забывают приобретенные знания и теряют навыки — сейчас сдать на права в России можно с 17 лет, но управлять машиной можно только с 18.

Важное уточнение: подростки смогут садиться за руль, но до совершеннолетия смогут ездить только с «водителем-наставником», который имеет права категории B и не менее трех лет опыта вождения. Когда эти поправки будут приняты и вступят в силу, неизвестно.

Поправки поддержали в Госдуме — при условии, несовершеннолетний прошел серьезное обучение и медики заранее отсеяли всех, кто не должен получать права. «Чем отличается 18-летний от 17-летнего? Да, наверное, особенно ничем. Все очень индивидуально: и моторные функции, и психологические», — объяснил свою позицию зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов (ЛДПР).

По мнению начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова, оптимальный вариант — чтобы ребенок не три месяца изучал Правила дорожного движения и вождение, а гораздо дольше. Например, до 14 лет в движении ЮИД (юные инспекторы движения), а после — в юношеских автомобильных школах.

Координатор проекта «Карта убитых дорог» и депутат Госдумы Александр Васильев («Единая Россия») сказал autonews.ru, что водители-новички обычно реже попадают в более серьезные ДТП, поскольку перестраховываются на дорогах. А как раз водители со стажем более десяти лет могут позволить себе грубые нарушения. «Если подросток будет знать, что уже с 17 лет сможет стать настоящим водителем, то он лучше будет изучать ПДД в школе и институте. Поэтому чем раньше автомобилист сможет получить права, тем лучше в плане соблюдения ПДД», — считает он.

Страховщики, впрочем, с ним не согласны, говоря, что оценивать водителей-новичков, скорее всего, будут как высокорисковый сегмент и чем моложе автовладелец, тем более высока для него попасть ДТП.

Нужно ли разрешить водить машину 17-летним?
Да
Нет
Да, но без наставника
Проголосовал 41 человек
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Метки:
автомобиль, правила дорожного движения
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Обсуждение
Nata79 Motorina
6 часов назад
Лучше с 21, судя по поведению на дороге.
A T
4 часа назад
Да индивидуально. По-моему, не так страшен тупёж из-за утерянных навыков - их можно восстановить и развить, сколько лишняя самоуверенность. Если человек хоть в 18, хоть в 60 превращает тривиальную задачу - проехать по назначенным пунктам - то в самоутверждение непонятно перед кем и зачем, то в развлечение, то в "учительство" (самые придурошные), ему или ей, наверное, ни в каком возрасте водить не стоит.
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