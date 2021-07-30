Русло речки Каменки, которая вытекает с бульвара 16 микрорайона и питает Нижнекаменский пруд, сузилось — вода еле сочится там, где её берега засыпали камнями и укрепляют габионами в ходе благоустройства восточного берега пруда. Об этом сообщили «Зеленоград.ру» обеспокоенные местные жители, подкрепив свои наблюдения фотографиями и видесъемкой. Со стороны бульвара вода в речке, наоборот, начала застаиваться, чего раньше не было.
Под новым мостиком, который уже установили в рамках благоустройства, речка течёт между габионами и навалами щебня в виде узкого ручейка. «И это при том, что сейчас идет дождь — пять часов назад ручейка почти не было, вода еле-еле проходила», — рассказала редакции местная жительница Анжела. — Прямо сейчас речку продолжают засыпать и фактически уничтожают! Если это срочно не остановить, погибнет и весь Нижнекаменский пруд, он станет заболоченным".
Когда-то бульвар 16 микрорайона был дном Верхнекаменского пруда, от которого теперь осталось только название. Речка Каменка соединяла его с Нижнекаменским прудом, где раньше можно было купаться, как вспоминают старожилы. После строительства новых районов Зеленограда вода из Верхнекаменского пруда постепенно ушла. За последние годы и бывший ступенчатый сток речки Каменки в сторону Георгиевского проспекта превратился в каскадные клумбы — несколько лет назад по рассказам горожан там еще текла вода.
После первого этапа благоустройства рядом с Нижнекаменским прудом, которое прошло в 2019 году, этот пруд заметно зарос. Во время строительных работ оказались засыпаны родники, которые его питали с западного берега, как считают жители.
Сейчас в болото превращается и та часть речки Каменки, которая течёт с бульвара 16 микрорайона под мост через Георгиевский проспект.
«Испортили речку, теперь там просто стоячая вода, — говорит Анжела. — Раньше было течение, а сейчас его нет. Это нарушения, с которыми можно идти в прокуратуру: заболотили речку и засыпают её русло».
В префектуре оперативно отреагировали на запрос «Зеленоград.ру» и пообещали, что русло Каменки почистят на бульваре 16 микрорайона. Со стороны Нижнекаменского пруда береговая линия укреплена, всё уже почищено, заверили в администрации, а после благоустройства зеленоградский «Жилищник» будет постоянно «следить, расчищать и не допустит перекрытия подпитки пруда».
Сам Нижнекаменский пруд при этом чистить не планируется — очистка пруда исключена из перечная работ по благоустройству его восточного берега. В контракте 2020 года, который пришлось отменить из-за пандемии, 15,5 миллионов рублей были отведены на «реабилитацию пруда» — его собирались спустить, удалить иловые отложения, провести разные грунтовые работы при помощи бульдозеров и устроить в ложе водоема подстилающий слой из песка. А затем укрепить берега при помощи геотехнической решетки и засеять их газонными травами.
Нынешнее благоустройство выполняет сам «Жилищник». На плане благоустройства отмечено только «устройство геопластики» по берегам пруда.
В большинстве случаев, капитальную очистку дна признают необходимой при толщине иловых отложений от 30 сантиметров, объясняли ранее «Зеленоград.ру» в Мосводостоке, на чьем балансе стоят зеленоградские водоёмы. Какова толщина ила Нижнекаменском пруду, неизвестно, но «работы по очистке дна от иловых отложений с откачкой воды, укреплению берегов пруда при помощи георешётки, согласно разработанному ранее техническому заданию, не запланированы», — сообщил на запрос редакции зампрефекта Олег Панин. И добавил, что при благоустройства будут выполнены работы по очистке береговой линии пруда.