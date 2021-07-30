Русло речки Каменки, которая вытекает с бульвара 16 микрорайона и питает Нижнекаменский пруд, сузилось — вода еле сочится там, где её берега засыпали камнями и укрепляют габионами в ходе благоустройства восточного берега пруда. Об этом сообщили «Зеленоград.ру» обеспокоенные местные жители, подкрепив свои наблюдения фотографиями и видесъемкой. Со стороны бульвара вода в речке, наоборот, начала застаиваться, чего раньше не было.

Под новым мостиком, который уже установили в рамках благоустройства, речка течёт между габионами и навалами щебня в виде узкого ручейка. «И это при том, что сейчас идет дождь — пять часов назад ручейка почти не было, вода еле-еле проходила», — рассказала редакции местная жительница Анжела. — Прямо сейчас речку продолжают засыпать и фактически уничтожают! Если это срочно не остановить, погибнет и весь Нижнекаменский пруд, он станет заболоченным".