Что делают, чтобы поддерживать уровень воды?

Местное подразделение «Мосводостока», во-первых, убирает акваторию и прилегающую к ней трехметровую береговую зону, достает крупный мусор, стволы деревьев из воды и очищает её от излишней растительности. Это делается с моторных лодок закрепленными на них камышекосилками.

А, во-вторых, подпитывает — наливает в водоёмы воду. Чаще всего водопроводную. Школьное озеро могут подпитать и очищенной речной водой. Официально делается это «периодически, по результатам мониторинга, в случае снижения уровня воды ниже нормативных значений».

Есть и плановая весенняя подпитка — воду долили в начале мая в Дунькин пруд, Михайловские пруды и Школьное озеро. А будут ли их подпитывать летом, посмотрят по необходимости.

В чем заключается мониторинг — сами ли специалисты следят за уровнем воды, или ориентируются по жалобам местных жителей, — в «Мосводостоке» не уточнили.