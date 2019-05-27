«Воды не хватает», «уровень низкий», «пересыхает» — так из года в год пишут властям зеленоградцы о Черном и Школьном озерах, Михайловских прудах, Дунькином пруду, на Быковом болоте. За подпитку водоёмов отвечает государственное предприятие «Мосводосток». Узнали, куда уходит вода, и что с этим делать.
Есть искусственные водоёмы и природные. К природным относится Черное озеро, к искусственным — все остальные. Черное озеро не нуждается в подпитке, считают специалисты, — уровень воды стабильно поддерживается осадками и внутренними ключами озера. А искусственные надо подпитывать водой.
Факт ежегодного понижения уровня воды на протяжении многих лет в искусственных зеленоградских водоемах специалисты «Мосводостока» не отрицают. Происходит это по естественным причинам, связанным с «испарением с водной поверхности, фильтрацией воды на насыщение грунтов ложа (до смыкания с грунтовыми водами) и грунтов, залегающих в бортах пруда».
Короче говоря, летом вода испаряется, впитывается в песчаный грунт, попадает в грунтовые воды и уходит с ними. Вода может уходить, если нет нормальной гидроизоляции.
Местное подразделение «Мосводостока», во-первых, убирает акваторию и прилегающую к ней трехметровую береговую зону, достает крупный мусор, стволы деревьев из воды и очищает её от излишней растительности. Это делается с моторных лодок закрепленными на них камышекосилками.
А, во-вторых, подпитывает — наливает в водоёмы воду. Чаще всего водопроводную. Школьное озеро могут подпитать и очищенной речной водой. Официально делается это «периодически, по результатам мониторинга, в случае снижения уровня воды ниже нормативных значений».
Есть и плановая весенняя подпитка — воду долили в начале мая в Дунькин пруд, Михайловские пруды и Школьное озеро. А будут ли их подпитывать летом, посмотрят по необходимости.
В чем заключается мониторинг — сами ли специалисты следят за уровнем воды, или ориентируются по жалобам местных жителей, — в «Мосводостоке» не уточнили.
Несмотря на все эти меры, воды в зеленоградских прудах все-таки становится меньше — это видно невооруженным глазом. Радикальная мера, пояснили местные специалисты, только одна — полностью спустить всю воду, очистить дно, укрепить берега и снова наполнить водоём водой. Как это делают сейчас на Большом городском пруду. Только потом придётся заново восстанавливать экосистему водоёма. В городском пруду на это уйдет три года.
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