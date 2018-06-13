— Бригада речных рабочих каждый день убирает трехметровую береговую зону и гладь зеркала воды от мусора. Косим траву, по осени режем камыш. Если кому-то не нравится камыш (а встречаются люди, которым он мешает), косить его до осени не будем — сейчас нерест рыбы, а утки вывели утят. Нижняя часть камыша полностью покрыта икрой рыб и лягушек — всё это нельзя трогать.

Кстати, сейчас возле озера (в лесопарке вокруг него) не рекомендуется шуметь. Шум спугнет птиц, они бросят птенцов, которые могут погибнуть. Речь идет о сильном шуме — например, при рубке деревьев. Даже если дерево упало, будет лежать до осени.

Уровень воды стабильно поддерживается осадками и внутренними ключами озера. Торф и дно составляют более шести метров. Во время купания может показаться, что глубина метра два, но это не так. Возможно, между словами торфа попадаются слои глины, но глубина намного больше. Вычистить все это не так просто и не надо это делать.

Гладь воды будь зарастать еще очень долго. Мы не можем трогать озеро как экосистему. Там есть редкие растения, селятся редкие птицы — это единственное такое место в Зеленограде.

По данным Мосприроды, вокруг лесного озера, окруженного верховым болотом, растут краснокнижные растения — кувшинка бела, шейхцерия болотная, пушица, клюква, мирт болотный, багульник, редкие виды лишайников, круглолистная росянка, пузырчатка. В окрестностях озера можно встретить озерную чайку, крякву, серую цаплю, ворона, ласточек, серую ворону. В районе озера много живородящей ящерицы.

Вода в озере чистая. Каждый месяц вместе с Роспотребнадзором экологи «Мосводостока» отбирают пробы воды из озера. Сейчас все прекрасно, анализы идеальные, купайтесь на здоровье.