Указ об отмене обязательного использования перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Причина — снижение вновь выявляемых случаев ковида в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. «В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений, — пишет Собянин. — В то же время использование масок по-прежнему остается обязательным».

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах Москвы с 12 мая 2020 года. Но мэрию сразу начали просить отменить обязательное ношение перчаток, которое по мнению специалистов не препятствует распространению коронавируса. В частности, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить перчатки обычным гражданам, так как это в меньшей степени защищает от инфекции, чем регулярное мытье рук, а при несоблюдении всех предосторожностей только повышает риск заболеть.

В мае предприниматели просил сделать ношение перчаток рекомендацией. Потому что бизнес из сферы услуг штрафовали за обслуживание посетителей, которые были без перчаток. Получалось, что чиновники не смогли заставить людей носить перчатки и переложили эту задачу на бизнес.