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Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. В их бесполезности его убеждали больше года 30.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Указ об отмене обязательного использования перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Причина — снижение вновь выявляемых случаев ковида в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. «В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений, — пишет Собянин. — В то же время использование масок по-прежнему остается обязательным».

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах Москвы с 12 мая 2020 года. Но мэрию сразу начали просить отменить обязательное ношение перчаток, которое по мнению специалистов не препятствует распространению коронавируса. В частности, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить перчатки обычным гражданам, так как это в меньшей степени защищает от инфекции, чем регулярное мытье рук, а при несоблюдении всех предосторожностей только повышает риск заболеть.

В мае предприниматели просил сделать ношение перчаток рекомендацией. Потому что бизнес из сферы услуг штрафовали за обслуживание посетителей, которые были без перчаток. Получалось, что чиновники не смогли заставить людей носить перчатки и переложили эту задачу на бизнес.

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С обязательным ношением перчаток были анекдотичные случаи. Например в кассе на станции Крюково пассажирам без перчаток отказывались продавать не только билеты, но и сами перчатки. В итоге люди брали чьи-то перчатки из урны, чтобы купить билет.

Против обязательного ношения перчаток высказывались 90% читателей «Зеленоград.ру», принимавших участие в опросе. После этого, в мае прошлого года, наш депутат в Мосгордуме Андрей Титов передал это мнение в мэрию, но результата не было. Ранее отменить перчатки требовала другой депутат Мосгордумы, Дарья Беседина. Тоже безрезультатно.

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Осенью 2020 года главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что перчатки — это избыточная мера. Но потом передумал и уточнил, что при правильном использовании они эффективны так же, как и антисептики.

Федеральный Роспотребнадзор еще в июне прошлого года не настаивал на ношении перчаток, уточняя, что нужно ходить в них или постоянно мыть руки. В апреле 2021 года эта рекомендация сохранилась. На сайте стопкоронавирус. рф говорится только о частом мытье рук и использовании антисептиков.

В Совете по правам человека прошлой осенью отмечали: длительное ношение перчаток способствует возникновению влажной среды на руках, благоприятной для бактерий и вирусов. А люди, особенно пожилые, носят перчатки по много часов, из-за чего количество бактерий у них на руках только растет. Позиция же московского депздрава заключается в том, что в перчатках люди реже трогают лицо руками.

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Метки:
коронавирус
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Обсуждение
Kill Digit
5 часов назад
В их бесполезности его убеждали больше года
Почему же бесполезные, бюджет за счёт штрафов за перчатки вероятно пополнился на некоторую сумму, так что польза была, но не для протых смертных с которых эти самые штрафы трясли.
Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.
Скорее не отменил, а закрепил, то что было с самого начала - перчатки большинство не носило. Фактически перчатки были действительно обязательны только в МФЦ, где был строгий контроль на входе и пригляд начальства сверху.

Сам собянин уже давно отказался от перчаток, а зачастую от маски - в масках и перчатках только челядь:

Сергей Пшеничников
1 час назад
Этот мэр неисправный, его надо менять.
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