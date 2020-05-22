Опросы читателей «Зеленоград.ру» показали, что подавляющее большинство поддерживают отмену обязательного ношения перчаток. В голосовании на сайте и вконтакте суммарно приняло участие почти пять тысяч человек. Около 90% против обязательного использования перчаток.

«Зеленоград.ру» сообщил о мнении горожан нашему депутату в Мосгордуме Андрею Титову. Он обещал довести ваше мнение до московской администрации.

Мэр Москвы обязал людей носить перчатки в общественном транспорте и в помещениях с 12 мая для защиты от коронавирусной инфекции. Однако Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить перчатки обычным гражданам, так как это в меньшей степени защищает от инфекции, чем регулярное мытье рук, а при несоблюдении всех предосторожностей только повышает риск заболеть. В методических рекомендациях Роспотребнадзора по снятию ограничительных мер рекомендовано носить маски, но не перчатки.