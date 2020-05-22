Против обязательного ношения перчаток 90% читателей «Зеленоград.ру». Наш депутат в Мосгордуме обещал передать это мнение в мэрию 22.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Опросы читателей «Зеленоград.ру» показали, что подавляющее большинство поддерживают отмену обязательного ношения перчаток. В голосовании на сайте и вконтакте суммарно приняло участие почти пять тысяч человек. Около 90% против обязательного использования перчаток.

«Зеленоград.ру» сообщил о мнении горожан нашему депутату в Мосгордуме Андрею Титову. Он обещал довести ваше мнение до московской администрации.

Мэр Москвы обязал людей носить перчатки в общественном транспорте и в помещениях с 12 мая для защиты от коронавирусной инфекции. Однако Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить перчатки обычным гражданам, так как это в меньшей степени защищает от инфекции, чем регулярное мытье рук, а при несоблюдении всех предосторожностей только повышает риск заболеть. В методических рекомендациях Роспотребнадзора по снятию ограничительных мер рекомендовано носить маски, но не перчатки.

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Метки:
коронавирус, карантин, эпидемия, перчатки
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