Депутат Мосгордумы Дарья Беседина («Яблоко») направила мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой отменить обязательное ношение перчаток.

Решение носить перчатки «крайне удивительно, — пишет Беседина. — Оно не просто спорно и неоднозначно, оно напрямую противоречит мировой практике и всем известным научным данным».

Вирус не проникает сквозь кожу, он останется на перчатке, как и на руках, но руки легко помыть с мылом, а одноразовые перчатки необходимо каждый раз выкидывать, рассуждает Беседина.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить перчатки обычным гражданам, так как это в меньшей степени защищает от инфекции, чем регулярное мытье рук, а при несоблюдении всех предосторожностей только повышает риск заболеть.

В методических рекомендациях Роспотребнадзора по снятию ограничительных мер рекомендовано носить маски, но не перчатки.

Перчатки имеет смысл носить тем, кто их регулярно меняет, в первую очередь врачам, но не обычным людям. Тем более нельзя штрафовать за отсутствие перчаток. По мнению Бесединой такие штрафы побудят граждан носить одни и те же грязные перчатки, чтобы избежать наказания, а это лишь повысит вероятность заражения.

Аргумент департамента здравоохранения, что в перчатке психологически сложнее коснуться лица, Беседина считает несостоятельным — все и так уже обязаны ходить в масках, а в них нельзя потрогать лицо и нос при всем желании.

Принуждение людей носить перчатки, по мнению Бесединой, не только напрямую мешает борьбе с инфекцией, но и подрывает доверие ко всем остальным решениям мэрии.