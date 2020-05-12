Зачем нужны маски и перчатки

Вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, а маски и перчатки являются физическим препятствием. Также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками, говорит Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению (он автор всех ответов).

Департамент говорит, что «только одновременное использование сразу и маски, и перчаток может защитить от заболевания». При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать перчатки для предотвращения передачи ковид-19. Почему указ мэрии противоречит рекомендациям ВОЗ, в департаменте не поясняют.

Эксперты ВОЗ считают, что ношение перчаток может привести к самозаражению или передаче инфекции другим людям в результате прикосновения к зараженным поверхностям, если после этого не снимать перчаток и не дезинфицировать руки. Поэтому в общественных местах, таких как супермаркеты, ВОЗ рекомендует (помимо соблюдения безопасной дистанции), устанавливать санитайзеры на входе и выходе.