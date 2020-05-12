Департамент здравоохранения объяснил, как правильно использовать маски и перчатки. Много вопросов осталось без ответов 12.05.2020 ZELENOGRAD.RU

С 12 мая в Москве обязательно носить маски в общественном транспорте, магазинах и на рабочих местах. За их отсутствие могут оштрафовать, а некоторые магазины отказываются обслуживать. В этот же день департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) опубликовал разъяснение, как правильно использовать и выбирать маски и перчатки. Мы его изучили — ответов на многие важные вопросы в них нет.

Зачем нужны маски и перчатки

Вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, а маски и перчатки являются физическим препятствием. Также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками, говорит Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению (он автор всех ответов).

Департамент говорит, что «только одновременное использование сразу и маски, и перчаток может защитить от заболевания». При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать перчатки для предотвращения передачи ковид-19. Почему указ мэрии противоречит рекомендациям ВОЗ, в департаменте не поясняют.

Эксперты ВОЗ считают, что ношение перчаток может привести к самозаражению или передаче инфекции другим людям в результате прикосновения к зараженным поверхностям, если после этого не снимать перчаток и не дезинфицировать руки. Поэтому в общественных местах, таких как супермаркеты, ВОЗ рекомендует (помимо соблюдения безопасной дистанции), устанавливать санитайзеры на входе и выходе.

Сколько можно непрерывно носить маску

Медицинская маска — одноразовым средством индивидуальной защиты. После двух часов непрерывного ношения маски ее следует утилизировать, говорят в ДЗМ.

Что подразумевается под «утилизацией»: выбросить, как бытовой мусор или утилизировать, как медицинские отходы, не уточняется. В отношении перчаток ДЗМ употребляет слово «выкинуть». Почему маски надо «утилизировать», а перчатки" выкидывать, непонятно.

Как быть с многоразовыми масками, сколько их можно носить, не снимая, ДЗМ не разъясняет.

Можно ли надевать маску повторно

Если вы сняли маску, то повторное надевание может спровоцировать попадание вируса на слизистую, говорят в ДЗМ.

Есть ли такой риск для многоразовых масок, ДЗМ не уточняет.

Можно ли временно освободить нос или спустить маску подбородок, как делают многие, ДЗМ не уточняет.

Как правильно дезинфицировать многоразовые маски

ДЗМ на этот вопрос не отвечает. Обычно инструкция по дезинфекции прикладывается к самим маскам, но непонятно, насколько она адекватна с медицинской точки зрения.

Нужно ли детям носить маски и перчатки

В ДЗМ утверждают, что детям также необходимо в магазине и общественном транспорте находиться в маске и перчатках. С какого возраста дети имеются в виду, не уточняют (напомним, советы даёт специалист по «взрослому населению»).

Какие перчатки лучше использовать?

Отдать предпочтение стоит одноразовым перчаткам из нитрила или тканевым хлопковым, они должны плотно прилегать к рукам, говорят в ДЗМ. В тексте указа написано просто «перчатки», без уточнений.

Сколько можно носить перчатки

Время носки одноразовых перчаток — не более 2-х часов, тканевые же можно носить весь день.

Во время использования перчаток из нитрила следует протирать руки антисептиком, а после использования сразу выкинуть. Как часто или в каких случаях надо протирать руки антисептиком, ДЗМ не уточняет.

Как правильно дезинфицировать многоразовые перчатки

Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов, говорят в ДЗМ. По сути стирку при такой температуре обычные стиральные машины не поддерживают, поэтому, видимо, имеется в виду кипячение.

Можно ли использовать кожаные или строительные перчатки

Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, говорят в ДЗМ, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами.

Можно ли использовать строительные перчатки, ДЗМ не уточняет (дезинфекцию они выдержат).

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Метки:
коронавирус, карантин, маски, перчатки
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