В пустом помещении для консьержа в третьем подъезде корпуса 2 дома 37 по Георгиевскому проспекту жил человек — готовил еду, спал и мылся. Официально управляющая компания хранит там материалы для ремонта. «Жильца» пришлось выселять с полицией.
Помещения строились с возможностью круглосуточного проживания консьержей. Возможно, там даже жили несколько человек — жильцы дома говорят разное. «Там какие-то мужчины даже моются». Это два смежных помещения, в одном имеется кран для уборщиц. От консьержей как таковых жильцы отказались, считая их навязанной управляющей компанией услугой. И попросили «ПИК-Комфорт» убрать жалюзи, чтобы видеть, что происходит внутри.
«Жалюзи убрали, но пришла новая управляющая и снова их опустила, — рассказала „Зеленоград.ру“ жительница дома. — Под тем предлогом, что в помещении хранятся материалы для ремонта, которые соседи могут украсть». Ключ от консьержной есть только у кого-то из управляющей компании — вероятно, материально ответственного за это оборудование.
Что в помещении кто-то живёт, ясно было даже по частому запаху еды оттуда. Но жители жаловались на это в основном друг другу в чатах. Хотя достаточно было позвонить в полицию. Что и сделал один из жителей. Полицейские приехали и задержали «подселенца». Теперь активные жители готовят обращение в Мосжилинспекцию.
Это далеко не единственный случай проживания людей в пустой консьержной. Например, в соседнем корпусе 3 дома 37 в позапрошлом году мигранта выселили после обращения жителя на портал «Наш город». В подъезде сработала пожарная сигнализация. Чтобы ее отключить, надо было попасть в консьержную [сиренами управляли оттуда]. Но «внутри закрылось и спало лицо узбекской национальности, — описывали произошедшее на сайте микрорайона. — Пока суть да дело, лицо сбежало. Сотрудники охраны ПИК сделали большие глаза и утверждали как на духу, что ключи от консьержной выдаются только аварийщикам».
Девять лет назад город перестал выделять субсидии на оплату работы консьержек (жители могли доплачивать за их круглосуточное присутствие в подъезде). В 2019 году стало известно о решении префектуры снести все пустующие вахты (консьержные) в подъездах жилых домов. Демонтировать будки решили после поджога будки в доме 11-го микрорайона. Такие поджоги происходили регулярно. А в 2016 году в корпусе 1121 после поджога пустой будки полностью выгорел холл, вылетели стекла на лестнице, оплавились светильники на этажах и двери лифта.
Удобно: За электричество и обслуживание общедомового помещения платят жильцы, а детскую коляску или велосипед не куда поставить.
Раньше свет по ночам горел только на чердаках :)