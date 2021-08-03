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В пустой консьержной дома в 17-м микрорайоне постоянно жил человек. Выселять его пришлось с полицией 03.08.2021 ZELENOGRAD.RU

В пустом помещении для консьержа в третьем подъезде корпуса 2 дома 37 по Георгиевскому проспекту жил человек — готовил еду, спал и мылся. Официально управляющая компания хранит там материалы для ремонта. «Жильца» пришлось выселять с полицией.

Помещения строились с возможностью круглосуточного проживания консьержей. Возможно, там даже жили несколько человек — жильцы дома говорят разное. «Там какие-то мужчины даже моются». Это два смежных помещения, в одном имеется кран для уборщиц. От консьержей как таковых жильцы отказались, считая их навязанной управляющей компанией услугой. И попросили «ПИК-Комфорт» убрать жалюзи, чтобы видеть, что происходит внутри.

«Жалюзи убрали, но пришла новая управляющая и снова их опустила, — рассказала „Зеленоград.ру“ жительница дома. — Под тем предлогом, что в помещении хранятся материалы для ремонта, которые соседи могут украсть». Ключ от консьержной есть только у кого-то из управляющей компании — вероятно, материально ответственного за это оборудование.

Что в помещении кто-то живёт, ясно было даже по частому запаху еды оттуда. Но жители жаловались на это в основном друг другу в чатах. Хотя достаточно было позвонить в полицию. Что и сделал один из жителей. Полицейские приехали и задержали «подселенца». Теперь активные жители готовят обращение в Мосжилинспекцию.

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Это далеко не единственный случай проживания людей в пустой консьержной. Например, в соседнем корпусе 3 дома 37 в позапрошлом году мигранта выселили после обращения жителя на портал «Наш город». В подъезде сработала пожарная сигнализация. Чтобы ее отключить, надо было попасть в консьержную [сиренами управляли оттуда]. Но «внутри закрылось и спало лицо узбекской национальности, — описывали произошедшее на сайте микрорайона. — Пока суть да дело, лицо сбежало. Сотрудники охраны ПИК сделали большие глаза и утверждали как на духу, что ключи от консьержной выдаются только аварийщикам».

Девять лет назад город перестал выделять субсидии на оплату работы консьержек (жители могли доплачивать за их круглосуточное присутствие в подъезде). В 2019 году стало известно о решении префектуры снести все пустующие вахты (консьержные) в подъездах жилых домов. Демонтировать будки решили после поджога будки в доме 11-го микрорайона. Такие поджоги происходили регулярно. А в 2016 году в корпусе 1121 после поджога пустой будки полностью выгорел холл, вылетели стекла на лестнице, оплавились светильники на этажах и двери лифта.

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Метки:
жкх, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), мигранты, консьержи
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Обсуждение
Ван Барин
Вчера, 16:42
Тюю... Не знаю как в других домах, не присматривался, но во всех консьержных корпуса 125 этим летом живут какие-то люди. И не скрывают - видно снаружи: окна открыты, на подоконнике еда, внутри - быт, на двери - замок.

Удобно: За электричество и обслуживание общедомового помещения платят жильцы, а детскую коляску или велосипед не куда поставить.

Раньше свет по ночам горел только на чердаках :)
алексей к
11 часов назад
В 1136 на чердаке по вечерам горит свет там тоже кто-то живёт.
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