Помещения строились с возможностью круглосуточного проживания консьержей. Возможно, там даже жили несколько человек — жильцы дома говорят разное. «Там какие-то мужчины даже моются». Это два смежных помещения, в одном имеется кран для уборщиц. От консьержей как таковых жильцы отказались, считая их навязанной управляющей компанией услугой. И попросили «ПИК-Комфорт» убрать жалюзи, чтобы видеть, что происходит внутри.

«Жалюзи убрали, но пришла новая управляющая и снова их опустила, — рассказала „Зеленоград.ру“ жительница дома. — Под тем предлогом, что в помещении хранятся материалы для ремонта, которые соседи могут украсть». Ключ от консьержной есть только у кого-то из управляющей компании — вероятно, материально ответственного за это оборудование.

Что в помещении кто-то живёт, ясно было даже по частому запаху еды оттуда. Но жители жаловались на это в основном друг другу в чатах. Хотя достаточно было позвонить в полицию. Что и сделал один из жителей. Полицейские приехали и задержали «подселенца». Теперь активные жители готовят обращение в Мосжилинспекцию.