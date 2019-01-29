Неработающие вахты в подъездах снесут из соображений безопасности. Поводом стал очередной пожар — сгорела будка консьержа в корпусе 1116. После пожара префект Анатолий Смирнов дал поручение — повторно проверить все вахты (так официально называют отгороженные помещения для консьержей в холле подъезда) и демонтировать неработающие, рассказал на встрече с жителями глава управы района Силино Александр Журба.

Насколько это поручение обязательно к исполнению, неизвестно. Но в любом случае, консьержи — инициатива жителей, управляющие компании этим не занимаются, отметил Журба: «Если не хотите сноса вахты, организуйте там дежурства».

Мы спросили наших читателей, как они относятся к этому решению и к консьержам в целом. Оказалось, не всё так однозначно. Среди участников опроса Zelenograd.ru вахта в подъезде есть примерно у половины.