Неработающие вахты в подъездах снесут из соображений безопасности. Поводом стал очередной пожар — сгорела будка консьержа в корпусе 1116. После пожара префект Анатолий Смирнов дал поручение — повторно проверить все вахты (так официально называют отгороженные помещения для консьержей в холле подъезда) и демонтировать неработающие, рассказал на встрече с жителями глава управы района Силино Александр Журба.
Насколько это поручение обязательно к исполнению, неизвестно. Но в любом случае, консьержи — инициатива жителей, управляющие компании этим не занимаются, отметил Журба: «Если не хотите сноса вахты, организуйте там дежурства».
Мы спросили наших читателей, как они относятся к этому решению и к консьержам в целом. Оказалось, не всё так однозначно. Среди участников опроса Zelenograd.ru вахта в подъезде есть примерно у половины.
Каждый пятый из тех, у кого есть вахта и в ней есть консьерж, считает, что лучше бы его не было. Один из респондентов пишет: «Хорошо было, пока старшая по подъезду туда своего муженька алкаша не определила. Тогда просто никто не стал платить, ибо не за что стало. Ну и снесли».
Но большинство считает, что от консьержа есть польза: «Курьер оставляет посылки», «помогают открыть дверь, относятся к подъезду, как к своему дому», «с появлением дежурных ссать в лифтах прекратили», «работают, каждый вечер проверяют чтоб окна были закрыты на этажах, порядок проверяют, с уборщиками взаимодействуют».
Мнения разделились практически пополам среди тех, у кого вахта есть, но консьержа нет. Одна половина считает, что пустую вахту нужно снести, но другая готова начать платить за консьержа.
«Пустая будка превратилась в отхожее место, постоянно отрывали доски от окошка и двери, внутрь накидали кучу мусора. Одним словом пожароопасный и вонючий объект». «Была вахта, но не было консьержа. Однажды ночью её подожгли. Вместе с подъездом естественно». Иногда вахту, которая стала пристанищем бездомных людей и животных, после многочисленных жалоб убирают.
Другие хотят консьержа, но что-то мешает его нанять. «Очень хочется, чтобы был консьерж в корпусе 2037. Такая помойка в подъезде. В лифтах все загадили, изрисовали, ящики почтовые поломаны, камеры установили, месяца не прошло — все оборвали».
У некоторых есть опыт жизни в подъездах с консьержем и без. «Раньше думала, что консьержи не нужны — есть уборщики, дворники. Думала, пока не переехали в подъезд без консьержей. Где свободно гадят в лифтах, тусуются страшные на страшных лестницах, бомж опорожняется прямо в мусоропровод».
Есть и мнения, что консьержи в принципе не нужны, если в подъезде нормальные, поддерживающие порядок жильцы. «У нас нет дежурных в подъезде. Очень чисто и в вестибюле, и у нас на последнем этаже».
А другим не нравится, что консьерж может выдать какую-то информацию о жильцах. «Им абсолютно по барабану, кто ходит. А вот вред от них вполне оценим, если что, сдадут по полной — кто, где, когда, с кем или зачем».
Возникла и тема разумного использования пустых помещений консьержа. «У нас нет никого, каморка закрыта. Лучше б открыли — коляски и велосипеды ставить». Собственники могут провести собрание и решить, как именно использовать общедомовое имущество. Но являются ли будки консьержей общедомовым имуществом — вопрос. В одних домах они запроектированы (таких в Зеленограде и особенно в старом городе немного), в других — нет, а значит их нет в технических документах здания.
С другой стороны, в эти помещения проведено электричество, вода, канализация, сделаны двери, а в некоторых случаях и окно в фасадной стене дома. Фактически это переустройство и перепланировка общедомового имущества, а в таких случаях узаконивать изменения приходится через БТИ.
Консьержи были и в советские времена, тогда они назывались дежурными или вахтерами. Например, в башнях на Центральном проспекте с 1970-х годов были вахтеры. В других домах старого города — 5-ти, 9-ти, 12-этажках — просто не было места в подъезде для вахты. Французское «консьерж» появилось уже в 1990-е годы. С 1999 по 2012 год московские власти выделяли субсидии на оплату работы консьержек, а жители доплачивали за их круглосуточное присутствие в подъезде. С 2012-го финансирование прекратилось — власти посчитали, что вахтеров заменят видеокамеры.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.