Год спустя изменений не было. И где же этот пандус? В чем проблема? — спросили мы у префектуры. «В настоящее время ведутся работы по выбору проекта пандуса. Заключен договор на проведение проектных и кадастровых работ по объекту. Проводится работа по согласованию перепланировок» , — ответили в префектуре. Для колясочников по-прежнему доступен «временный» вариант входа — с помощью кнопки и сотрудника магазина. Планируемый срок окончания строительства пандуса — весна-лето 2022 года. Но при наличии финансирования. Всё это написано со слов собственника здания.

Пока крупнейшая торговая сеть с прошлого года изыскивает средства на установку пандуса, она открыла в Зеленограде еще два магазина «Пятерочка» — в 3-м и 10-м микрорайонах.

С упомянутым законом о доступе инвалидов к социальным объектам тоже какие-то сложности. Год назад префектура разъяснила магазину, что его нарушать нельзя. Теперь отмечает, что, согласно статьям 4 и 5 (в редакции от 16.12.2015), закон в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов применяется с 1 июля 2016 года только ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим модернизацию (реконструкцию) объектам. А в здании магазина в корпусе 1456 реконструкции не производилось. То есть, закон как бы не нарушен.