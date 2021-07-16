«Пятерочка» целый год не может сделать в своем магазине нормальный пандус: проектируют, согласовывают, ищут деньги. Но за это время открыли в Зеленограде два новых магазина 16.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Прошёл год с момента, как «Пятерочка» в корпусе 1456 пообещала сделать на входе в магазин нормальный пандус. Сейчас вместо него установлены под крутым углом два металлических желоба, по которым заехать на инвалидной коляске невозможно. Однако за год дело не продвинулось. В «Пятёрочке» объясняют это разными сложностями по выбору и согласованию проекта, а потом ещё нужно найти финансирование. Впрочем, эти сложности не мешают «Пятёрочке» открывать новые магазины. А пандус обещают доделать может быть ещё через год. Если будут деньги.

На отсутствие нормального пандуса обратил внимание читатель «Зеленоград.ру» Андрей Ковалёв. Он передвигается на коляске. В префектуре тогда ответили, что с руководством магазина и собственником помещения провели разъяснительную беседу о недопустимости нарушения закона Москвы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктур». И заверили, что пандус сделают после того, как выберут проект, возможный «в условиях сложившейся городской застройки». А в «Пятёрочке» сказали, что ожидают разрешения «уполномоченных органов на установку пандуса, который будет отвечать всем требованиям безопасности».

А пока делают пандус, временно сделали звонок для вызова сотрудника, который должен помочь инвалиду-колясочнику попасть в магазин через дополнительный вход, — это, видимо, зона разгрузки товара.

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Год спустя изменений не было. И где же этот пандус? В чем проблема? — спросили мы у префектуры. «В настоящее время ведутся работы по выбору проекта пандуса. Заключен договор на проведение проектных и кадастровых работ по объекту. Проводится работа по согласованию перепланировок» , — ответили в префектуре. Для колясочников по-прежнему доступен «временный» вариант входа — с помощью кнопки и сотрудника магазина. Планируемый срок окончания строительства пандуса — весна-лето 2022 года. Но при наличии финансирования. Всё это написано со слов собственника здания.

Пока крупнейшая торговая сеть с прошлого года изыскивает средства на установку пандуса, она открыла в Зеленограде еще два магазина «Пятерочка» — в 3-м и 10-м микрорайонах.

С упомянутым законом о доступе инвалидов к социальным объектам тоже какие-то сложности. Год назад префектура разъяснила магазину, что его нарушать нельзя. Теперь отмечает, что, согласно статьям 4 и 5 (в редакции от 16.12.2015), закон в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов применяется с 1 июля 2016 года только ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим модернизацию (реконструкцию) объектам. А в здании магазина в корпусе 1456 реконструкции не производилось. То есть, закон как бы не нарушен.

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Метки:
микрорайон 14, инвалид, магазин пятерочка, пандусы
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