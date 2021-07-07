Третий иск к магазину инициировал зеленоградский прокурор. За два административных нарушения по частям 1 и 2 статьи 6.3 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических норм и они же в в условиях карантина либо при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Прокурорская проверка показала, что здание по-прежнему не подключено к городским сетям водоснабжения и водоотведения. Согласно СП 2.3.6.3668-20, если таковых нет или подключиться к ним по каким-то причинам невозможно, то магазин может использовать автономные системы. Но в данном случае существуют и сети, и возможность подключиться.

28 сентября 2020 года «Мосводоканал» заключил договор с ЗАО «Икс 5 Недвижимость» (застройщик здания) о подключении к централизованным сетям. Это фактически выдача технических условий, подтверждающая возможность подключения. А сети для этого магазин должен проложить сам. Договор действует 17 месяцев, то есть, до 28 февраля 2022 года.

Но это не отменяет антисанитарные нарушения. В момент прокурорской проверки отсутствовала информация о привозной воде — в частности, об объеме и кратности её поставки, расходе, температуре хранения в резервуаре, «изготовленном из неизвестного материала», нет было протоколов лабораторного качества воды, говорится в решении суда. Вода из цистерн перекачивается в емкость для хранения воды, при этом напорно-всасывающий рукав находится на полу помещения в магазине. Рукав загрязнен, его головка открыта (а значит, туда может попасть грязь). Нет информации о том, как часто моют и дезинфицируют бочку, куда перекачивают воду.

Нашлись и другие нарушения, связанные уже с коронавирусом. В частности, нет дезинфицирующих средств, качестве кожного антисептика используется гель «Толли» с антибактериальным, а не с противовирусным действием, журнал дезинфекции не заполнен. Сотрудникам магазина не меряют температуру, самого градусника тоже не обнаружили.

В суде представитель «Пятерочки» сообщила, что все нарушения устранены, показала подтверждающие документы и попросила не закрывать магазин. С чем суд согласился и назначил наказание в виде штрафа по одной статье — части 2 ст. 6.3. Сумма штрафа не называется, для юридических лиц она составляет от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.