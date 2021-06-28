Новая «Пятёрочка» открылась на Яблоневой аллее. Вот какая она внутри 28.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Новая «Пятёрочка» открылась в 3-м микрорайоне — на Яблоневой аллее, в корпусе 322 (здание бывшей АТС). Магазин работает с 9 до 22.

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Метки:
магазины, микрорайон 3, продукты, магазин пятерочка
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