Фото: Юлия Пасечник / Zelenograd.ru
Новая «Пятёрочка» открылась в 3-м микрорайоне — на Яблоневой аллее, в корпусе 322 (здание бывшей АТС). Магазин работает с 9 до 22.
Магазин оформлен в новом дизайне — светлый и относительно просторный зал
Есть свежая выпечка и горячий хлеб
Четыре кассы самообслуживания
От рисунка плитки у некоторых рябит в глазах
Яркие и хорошо заметные указатели отделов
Но дети не продаются :-)
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