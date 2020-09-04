«До каких пор это будет считаться пандусом?» Письмо в редакцию о том, как новая «Пятёрочка» оказалась недоступной для инвалидов 04.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Наш читатель Андрей Ковалев, передвигающийся на инвалидной коляске, не смог попасть в магазин «Пятёрочка», открывшийся недавно в корпусе 1456. Формально магазин приспособлен для инвалидов, а фактически — нет (и это ещё неизвестно, что внутри). Вот как сам Андрей рассказал об этом инциденте.

— Хотел побывать в новом магазине «Пятёрочка» — там два входа: один с лестницей, другой без неё (он же вход для людей, передвигающихся на колясках). Подъехал ко входу без лестницы — он заперт. Долго стучали с мамой, кнопки вызова нет. Подошёл служащий магазина и через некоторое — очень долгое — время ожидания показал, что открыть не может, попросил пройти к другому входу. Подходим туда — и что мы видим? На лестнице лежат две железяки под о-о-очень крутым углом! Человеку в коляске не въехать по такому «пандусу» даже при наличии помощи. И даже попытка въезда чревата потерей последнего здоровья. Этот магазин только открылся после ремонта — и о какой безбарьерной среде может идти речь? — пишет Андрей.

«До каких пор это будет считаться пандусом?» — комментирует он «две железяки на лестнице». Он уже написал обращение в префектуру.

Этот пандус нарушает требования к таким объектам. Здесь очень большой уклон и перила с одной стороны. «Зеленоград.ру» отправит запрос в компанию Х5, которая управляет сетью «Пятёрочек», с вопросом об организации удобного доступа инвалидов в их магазины.

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Метки:
микрорайон 14, инвалид, пятерочка, письмо в редакцию
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