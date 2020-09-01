На станции Крюково больше года делали пандус. Получился «крутой и скользкий обрубок» 01.09.2020 ZELENOGRAD.RU

На станции Крюково со стороны старого города на месте высокой ступеньки, которой заканчивался пандус для заезда на платформу, сделали плавный заезд. Правда, он оказался неудобным и даже опасным.

Местная жительница, передвигающаяся на коляске, так описала своё впечатление: «Я бы неуд поставила за этот пандус, но на безрыбье и рак рыба. Вы сядьте на инвалидную коляску и попробуйте проехать, особенно в дождь или снег. Почему бы плавный спуск не довести до конца, а то сделали крутой и скользкий обрубок, даже рифленую плитку не положили».

По ее мнению, из-за большого уклона и гладкой поверхности колеса коляски будут прокручиваться в снег или дождь, а перил, чтобы ухватиться, здесь нет.

Женщина указала, что удобно и безопасно было бы удлинить пандус на 40-50 сантиметров, сделав его более пологим, добавить перила, а внизу уложить рифленую плитку.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги не смогли оперативно объяснить, почему пандус установили именно по таким параметрам. Ответ о возможности сделать спуск удобным в компании должны предоставить не позже следующей недели.

Как надо делать пандусы

Пандус на станции Крюково нарушает все основные требования СНиПов к таким объектам. Здесь обязательно должны быть перила, по бокам — бортики, чтобы колеса коляски не соскользнули вниз. Поверхность пандуса нужно делать из нескользящего материла, уклон — не более пяти процентов.

Читайте также
На станции Крюково построят надземный переход с лифтами и эскалаторами
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
станция крюково, доступная среда
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
День города на зеленоградской площадке «Технополиса Москва». Подробная программа всех развлечений Афиша
У каждого шестого работника системы образования Москвы нашли антитела к коронавирусу. Это гораздо меньше, чем у всех жителей Новости
На карты «Мир» вернут 10 рублей за поездку на метро и кешбэк за оплату парковки Новости
На станции Крюково больше года делали пандус. Получился «крутой и скользкий обрубок» Новости
В лесопарке 9 микрорайона гуляет стайка фазанов Жизнь
Как музыкальные и художественные школы Зеленограда встречают 1 сентября: последствия капитальных ремонтов Новости
С 1 сентября учащимся вернут 50-процентную скидку на электрички Новости
Где зеленоградцы могут сделать прививку от гриппа Новости
Префектура объяснила, почему не будет ставить в парке Победы «деревья» для свадебных замков, как на Школьном озере Новости
Из школьного меню обещали убрать всё, что «детки не очень охотно кушают». Накануне 1 сентября новое меню так и не опубликовано Новости
Школу в Голубом начнут строить в 2021 году Новости
«Библиотека добрососедства» во 2-м микрорайоне открывается после ремонта: скандинавский стиль, коворкинг, детский уголок, экопроекты и школа юных журналистов Истории
На М-11 началось строительство нового пункта взимания платы Новости
Олень Дзюба в «Доме лани» стал блондином. И недавно там родился четвёртый оленёнок Жизнь
Как школы организуют учёбу с 1 сентября. Подробный разбор коронавирусных правил Истории
Все крупные проекты по благоустройству перенесли на следующий год. Теперь официально Новости
На станции Крюково построят надземный переход с лифтами и эскалаторами Новости
Зеленоградская больница три месяца не может купить жизненно важный препарат фуросемид Новости
Скончался ветеран зеленоградской больницы Константин Иванович Плешко Новости
Истории про Середниково — глава 4: как Алексей Столыпин стал «второй бабушкой» Лермонтова, а будущего реформатора Петра Столыпина чуть не застрелила сестра Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру