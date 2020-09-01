На станции Крюково со стороны старого города на месте высокой ступеньки, которой заканчивался пандус для заезда на платформу, сделали плавный заезд. Правда, он оказался неудобным и даже опасным.
Местная жительница, передвигающаяся на коляске, так описала своё впечатление: «Я бы неуд поставила за этот пандус, но на безрыбье и рак рыба. Вы сядьте на инвалидную коляску и попробуйте проехать, особенно в дождь или снег. Почему бы плавный спуск не довести до конца, а то сделали крутой и скользкий обрубок, даже рифленую плитку не положили».
По ее мнению, из-за большого уклона и гладкой поверхности колеса коляски будут прокручиваться в снег или дождь, а перил, чтобы ухватиться, здесь нет.
Женщина указала, что удобно и безопасно было бы удлинить пандус на 40-50 сантиметров, сделав его более пологим, добавить перила, а внизу уложить рифленую плитку.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги не смогли оперативно объяснить, почему пандус установили именно по таким параметрам. Ответ о возможности сделать спуск удобным в компании должны предоставить не позже следующей недели.
Пандус на станции Крюково нарушает все основные требования СНиПов к таким объектам. Здесь обязательно должны быть перила, по бокам — бортики, чтобы колеса коляски не соскользнули вниз. Поверхность пандуса нужно делать из нескользящего материла, уклон — не более пяти процентов.