На станции Крюково со стороны старого города на месте высокой ступеньки, которой заканчивался пандус для заезда на платформу, сделали плавный заезд. Правда, он оказался неудобным и даже опасным.

Местная жительница, передвигающаяся на коляске, так описала своё впечатление: «Я бы неуд поставила за этот пандус, но на безрыбье и рак рыба. Вы сядьте на инвалидную коляску и попробуйте проехать, особенно в дождь или снег. Почему бы плавный спуск не довести до конца, а то сделали крутой и скользкий обрубок, даже рифленую плитку не положили».

По ее мнению, из-за большого уклона и гладкой поверхности колеса коляски будут прокручиваться в снег или дождь, а перил, чтобы ухватиться, здесь нет.