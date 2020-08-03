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В помещении бывшего Spar в 14-м микрорайоне 14 августа откроется «Пятерочка» 03.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Сетевой магазин, как и планировал, «переехал» из корпуса 1449 в корпус 1456 — где раньше работал супермаркет Spar. Есть вакансии — продавец-кассир и администратор.

«Пятёрочка» в корпусе 1456 откроется 14 августа, график работы — с 9:00 до 22:00, сообщили «Зеленоград.ру» в компании Х5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

Из соседнего корпуса 1449 «Пятерочка» выехала в феврале, а до того, в декабре, в 1456-м закрылся Spar. В Х5 объяснили закрытие и будущий переезд так: ««Мы придерживаемся принципов «умного» роста, открывая магазины только в местах с наибольшей потенциальной рентабельностью и при необходимости закрывая магазины там, где условия менее благоприятны».

А в корпусе 1449 откроют магазин «Верный» — дата открытия уточняется.

В Зеленограде работают 25 «Пятерочек».

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Метки:
магазины, микрорайон 14, торговля, Пятерочка (корпус 1449), Корпус 1456
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Обсуждение
A T
46 минут назад
Через дорогу Пятёрочка. И ближе к Андреевке Пятёрочка. Интересно, в Х5 маркетинговые исследования проводят или так, мол, пффф, город Зеленоград какой-то в глубоком замкадье, даёшь повсеместно Пятёрочку, пусть радуются? Может быть, эти универсамы уже перестали ассоциироваться с некачественными продуктами, неправильными ценниками и пр. (насколько помню, их довольно много критиковали), но куда их столько-то.
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