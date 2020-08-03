Сетевой магазин, как и планировал, «переехал» из корпуса 1449 в корпус 1456 — где раньше работал супермаркет Spar. Есть вакансии — продавец-кассир и администратор.

«Пятёрочка» в корпусе 1456 откроется 14 августа, график работы — с 9:00 до 22:00, сообщили «Зеленоград.ру» в компании Х5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

Из соседнего корпуса 1449 «Пятерочка» выехала в феврале, а до того, в декабре, в 1456-м закрылся Spar. В Х5 объяснили закрытие и будущий переезд так: ««Мы придерживаемся принципов «умного» роста, открывая магазины только в местах с наибольшей потенциальной рентабельностью и при необходимости закрывая магазины там, где условия менее благоприятны».

А в корпусе 1449 откроют магазин «Верный» — дата открытия уточняется.

В Зеленограде работают 25 «Пятерочек».