Сетевой магазин в корпусе 1449 закрывается 20 февраля, а потом откроется по соседству — в корпусе 1456, где работал Spar. Примерно через два месяца, говорят в магазине.
Сейчас в «Пятерочке» в 14-м микрорайоне почти пусто, вывозят оборудование. Источник в магазине рассказал «Зеленоград.ру», что вскоре планируется переезд в пустующее помещение Spar. Этот единственный в Зеленограде магазин сети закрылся в декабре. До того больше двадцати лет здесь работал зеленоградский торговый дом «Ажур».
В управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» Х5 Retail Group на вопросы «Зеленоград.ру» ответили так: «Мы придерживаемся принципов „умного“ роста, открывая магазины только в местах с наибольшей потенциальной рентабельностью и при необходимости закрывая магазины там, где условия менее благоприятны».
В 2015 году X5 приобрела 100% акций принадлежавшего A&NN Investments Ltd АО «Спар-Ритейл» — оператора 26 магазинов, работающих под брендом Spar в Москве, Московской области и Владимире. Большинство из них стали «Перекрестками», несколько — «Пятерочками».
Оба сетевых магазина находились на улице Логвиненко. Напротив «Пятерочки» в корпусе 1446 — другая «Пятерочка» в корпусе 1508. Ещё одна «Пятерочка» неподалёку, в 20-м микрорайоне, закрыта по решению суда.
В Зеленограде за девять лет открыли 25 магазинов «Пятерочка». Закрылся только один — в 4-м микрорайоне, проработав всего год.