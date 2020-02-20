Сетевой магазин в корпусе 1449 закрывается 20 февраля, а потом откроется по соседству — в корпусе 1456, где работал Spar. Примерно через два месяца, говорят в магазине.

Сейчас в «Пятерочке» в 14-м микрорайоне почти пусто, вывозят оборудование. Источник в магазине рассказал «Зеленоград.ру», что вскоре планируется переезд в пустующее помещение Spar. Этот единственный в Зеленограде магазин сети закрылся в декабре. До того больше двадцати лет здесь работал зеленоградский торговый дом «Ажур».