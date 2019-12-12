Супермаркет проработал в корпусе 1456 три года и закрылся из-за финансовых проблем владельцев сети. Помещение пока пустует. Возможно, там откроется «Перекресток» или «Пятерочка».

Spar, единственный магазин этой сети в Зеленограде, работал в этом здании с июля 2016 года. До того больше двадцати лет здесь работал зеленоградский торговый дом «Ажур».

В 2015 году компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», приобрела 100% акций принадлежавшего A&NN Investments Ltd АО «Спар-Ритейл» — оператора 26 магазинов, работающих под брендом Spar в Москве, Московской области и Владимире. Большинство из них стали «Перекрестками», несколько — «Пятерочками». Магазина в корпусе 1456 в их числе не было.

В Х5 пока не прокомментировали планы на освободившееся в Зеленограде помещение. В последние дни Spar распродавал оставшийся товар, к закрытию магазин был практически пустой.

В 14 микрорайоне уже работают две «Пятерочки» в корпусах 1405 и 1449 и два «Перекрестка» в корпусах 1446 и 1471Б.

Голландская Spar International развивает свой бизнес по франшизе через иностранных партнеров. В Россию бренд пришел в 2000 году. В декабре стало известно, что крупный франчайзи голландского SPAR в России — ТД «Интерторг» — задолжал поставщикам почти три миллиарда рублей. Его партнеры грозят исками о банкротстве, а сама компания планирует провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов. «В последние годы «ТД Интерторг» активно вкладывал средства гипермаркеты, для которых покупал земельные участка. «В целом это проблемный формат, от которого остальные ретейлеры пытаются отказаться, — комментирует РБК ситуацию гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. — Кроме того, сейчас вернуть часть средств при помощи продажи невозможно — это не очень ликвидное имущество, часть гипермаркетов в собственных торговых центрах не достроены», Магазины Spar в Москве и Санкт-Петербурге, которые должны были открыться в собственных торговых центрах в 2020 году, стоили около 2 млрд руб.