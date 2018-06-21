Спустя год после открытия, закрылся сетевой магазин «Пятерочка» в корпусе 426А. По мнению местных жителей — не выдержал конкуренции с расположенной в том же здании несетевой «Десяточкой».



На двери «Пятерочки» объявление «магазин не работает», вывозится торговое оборудование. Ассортимент здесь был почти такой же, что и в других магазинах этой сети, разве что не продавали крепкий алкоголь и табак — из-за близости к школе. Обсуждая закрытие, жители 4 микрорайона уверенно говорят: «Все идут в «Десяточку». До сих пор «Пятерочки» в Зеленограде не закрывались, наоборот, — их количество увеличивалось с каждым годом.



Накануне в том же торговом центре закрылся сетевой магазин здорового питания «ВкусВилл» — из-за нерентабельности.