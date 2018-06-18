Весной Роспотребнадзор провел плановую проверку в 50 московских магазинах «ВкусВилл» и вынес 147 постановлений о штрафах. По данным ТАСС, в числе прочих, были зафиксированы нарушения при реализации продуктов питания, связанные с просрочкой и маркировкой. Из 429 отобранных образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов в 52-х — молоке, кисломолочной продукции, сливочном масле, кондитерских изделиях, полуфабрикатах, колбасе и салатах — было превышено допустимое содержание микроорганизмов. Еще 9 образцов продукции, в том числе кабачки и белокочанная капуста, не отвечали требованиям по содержанию нитратов. Сумма штрафов превысила 6 миллионов рублей.



«ВкусВилл», в свою очередь, утверждает, что большая часть претензий Роспотребнадзора касалась загрузки товара под окнами домов, сколов плитки, отслоившейся краски, отсутствия вентиляции. А претензии в части качества продуктов объяснили чувствительностью натуральных продуктов по микробиологии и неправильными лабораторными методиками санитарного ведомства. «Такая продукция настолько чувствительна к нагреву, что даже небольшое нарушение процедуры забора проб на анализы по микробиологии в магазинах может привести к неверным результатам», сообщает пресс-служба сети.



