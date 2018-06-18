15 июня закрылся сетевой магазин здорового питания в торговом центре рядом с магазином «Десяточка». Официально из-за малого числа покупателей. «ВкусВилл» ищет другие помещения в Зеленограде.
Накануне сеть «ВкусВилл» проинформировала своих о закрытии магазина в корпусе 425А через рассылку. Покупатели, общавшиеся с продавцами, говорят, что закрытие объяснили нерентабельностью — «мало покупателей». Магазин открылся всего лишь два месяца назад — шарики с открытия еще висят. В этом торговом центре работают продуктовые магазины «Десяточка», «Пятерочка», рядом находится павильон «овощи-фрукты», а также кулинария. Сейчас из помещения в корпусе 425А вывезено торговое оборудование, висит объявление о розыске помещений для «ВкуВилл» на первых этажах площадью 150-200 квадратных метров.
Весной Роспотребнадзор провел плановую проверку в 50 московских магазинах «ВкусВилл» и вынес 147 постановлений о штрафах. По данным ТАСС, в числе прочих, были зафиксированы нарушения при реализации продуктов питания, связанные с просрочкой и маркировкой. Из 429 отобранных образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов в 52-х — молоке, кисломолочной продукции, сливочном масле, кондитерских изделиях, полуфабрикатах, колбасе и салатах — было превышено допустимое содержание микроорганизмов. Еще 9 образцов продукции, в том числе кабачки и белокочанная капуста, не отвечали требованиям по содержанию нитратов. Сумма штрафов превысила 6 миллионов рублей.
«ВкусВилл», в свою очередь, утверждает, что большая часть претензий Роспотребнадзора касалась загрузки товара под окнами домов, сколов плитки, отслоившейся краски, отсутствия вентиляции. А претензии в части качества продуктов объяснили чувствительностью натуральных продуктов по микробиологии и неправильными лабораторными методиками санитарного ведомства. «Такая продукция настолько чувствительна к нагреву, что даже небольшое нарушение процедуры забора проб на анализы по микробиологии в магазинах может привести к неверным результатам», сообщает пресс-служба сети.
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