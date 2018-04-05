Новые магазины сети откроются в корпусах 612 (бывшая «Монетка»), 1406, в ТД «Зеленоградский» на Привокзальной площади и в Андреевке напротив 16 микрорайона. Также недавно заработали «Вкусвилл» в корпусе 426А (справа от «Десяточки», где раньше был ночной клуб) и скоро откроется после ремонта магазин в 3 микрорайоне на Яблоневой аллее.

По данным сети «ВкусВилл», магазин в корпусе 1406 должен открыться уже 5 апреля, в корпусе 612 — 20 апреля, в Андреевке (торговые ряды напротив 16 микрорайона) — 29 апреля, на Привокзальной площади — 1 мая. После их открытия в Зеленограде будет уже 13 магазинов «ВкусВилл» и «Избенка» (это одна сеть). Сеть началась как бренд «Избенка» в 2009 году — там продавали молочную продукцию. В 2012 владельцы сети начали открывать магазины «ВкусВилл» с расширенным ассортиментом — мясо, рыба, соки, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, детское питание.

«ВкусВилл» позиционирует себя как крупную сеть по продаже натуральных продуктов для здорового питания. Цены здесь в среднем выше, чем в сетевых магазинах эконом-класса. Действуют различные скидки и акции, позволяющие сэкономить — «Любимый продукт», «Абонемент в боте», «Зеленые ценники».



Основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко создал платформу по доставке в розницу продуктов питания с минимальным сроком годности. Одним из первых его клиентов станет «Перекресток»: сеть будет получать молочные продукты от тех же поставщиков, что и «ВкусВилл», продаваться они будут под брендом «Маркет. Зеленая линия», сообщает «Коммерсантъ». Если проект окажется успешным, его распространят на всю Москву, а потом на другие регионы и сети Х5 — «Пятерочку» и «Карусель».