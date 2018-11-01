На строящемся возле деревни Есипово заводе «Мерседес-Бенц» открыто множество вакансий, в основном, производственных — нужны инженеры, операторы, слесари, аудиторы и другие специалисты. Завод планируют открыть в начале 2019 года.

Список вакансий опубликован на сайте компании «Мерседес» (раздел Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг), также набор персонала ведет кадровое агентство Kelly Services, предлагая заполнить анкету или позвонить: 8(800)500-01-43. «Мерседес» рассматривает, прежде всего, соискателей из Москвы, Зеленограда, Поварово, Солнечногорска. Агентство предлагает вакансии операторов производственных линий на полный рабочий день (5/2 с 7:00 до 16:00). Обещают официальное оформление, конкурентоспособный уровень зарплаты, социальный пакет: медицинское страхование, обучение иностранным языкам.

На сайте «Мерседеса» список вакансий более широкий: нужны аудиторы по продукту и процессам, слесари механосборочных работ, производственные инженеры, техник по внедрению изменений, бухгалтеры, специалист по снабжению. Звонить: 8(495)745-26-00.

Завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz строится неподалеку от Зеленограда в индустриальном парке «Есипово». Запуск производства запланирован на первый квартал 2019 года.

Добраться до завода можно на автомобиле по Ленинградскому шоссе: до деревни Ложки, затем поворот на Поварово и около двух километров по трассе до пропускного пункта. Можно добраться до индустриального парка «Есипово» на маршрутках по Ленинградскому шоссе (128) или от платформы Поварово-1 (128, 33) — до остановки «Гончары», дальше пешком. О корпоративном транспорте завод пока не сообщает.