Префектура ответила Андрею, что с руководством магазина и собственником помещения провели разъяснительную беседу о недопустимости нарушения закона Москвы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы».

Осмотрев вход в магазин, чиновники пришли к выводу, что дополнительный вход не соответствует концепции безопасности торгового объекта и для постоянного входа-выхода покупателей не приспособлен. Поэтому будут делать пандус для маломобильных граждан на основном входе. Сейчас специалисты выбирают проект пандуса, который возможен «в условиях сложившейся городской застройки».

Представитель пресс-службы торговой сети сообщил «Зеленоград.ру», что на сегодняшний день компания ожидает разрешения «уполномоченных органов на установку пандуса, который будет отвечать всем требованиям безопасности таких сооружений и позволит обеспечить маломобильным гражданам самостоятельный доступ в магазин».

В качестве временной меры на резервный вход установили звонок для вызова сотрудника, который окажет Андрею необходимую помощь. Префектура со ссылкой на представителя магазина уточняет — «физическую помощь» для доступа в магазин с основного входа до установки пандуса. «Зеленоград.ру» продолжает следить за ситуацией.