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«Пятёрочка» в 14-м микрорайоне делает нормальный пандус после жалобы инвалида-колясочника 28.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Недавно открывшаяся в корпусе 1456 «Пятёрочка» оказалась недоступной для колясочников. Читатель «Зеленоград.ру» Андрей Ковалёв рассказал, что не смог попасть в магазин ни с того входа, который якобы для инвалидов, ни с главного со ступеньками и двумя железными желобами вместо пандуса. Он написал жалобу в префектуру, редакция параллельно отправила запрос в компанию Х5, управляющую сетью «Пятёрочек».

Префектура ответила Андрею, что с руководством магазина и собственником помещения провели разъяснительную беседу о недопустимости нарушения закона Москвы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы».

Осмотрев вход в магазин, чиновники пришли к выводу, что дополнительный вход не соответствует концепции безопасности торгового объекта и для постоянного входа-выхода покупателей не приспособлен. Поэтому будут делать пандус для маломобильных граждан на основном входе. Сейчас специалисты выбирают проект пандуса, который возможен «в условиях сложившейся городской застройки».

Представитель пресс-службы торговой сети сообщил «Зеленоград.ру», что на сегодняшний день компания ожидает разрешения «уполномоченных органов на установку пандуса, который будет отвечать всем требованиям безопасности таких сооружений и позволит обеспечить маломобильным гражданам самостоятельный доступ в магазин».

В качестве временной меры на резервный вход установили звонок для вызова сотрудника, который окажет Андрею необходимую помощь. Префектура со ссылкой на представителя магазина уточняет — «физическую помощь» для доступа в магазин с основного входа до установки пандуса. «Зеленоград.ру» продолжает следить за ситуацией.

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Метки:
микрорайон 14, инвалид, магазин пятерочка, доступная среда
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Kill Digit
9 часов назад
В какую пятёрочку пожаловаться, что бы нормальный пандус сделали из старого в новый город под железной дорогой?

А заодно что бы прикрыли торговую точку там же, уже иногда перекрывающую проход с двух сторон, причём к продаже всё: грибы, колбаса, дыни, цветы, овощи, ягоды, консервы, парфюмерная вода...
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