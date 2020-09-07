Пандус-обрубок на станции Крюково обещают переделать к октябрю. На подрядчика подали в суд 07.09.2020 ZELENOGRAD.RU

На прошлой неделе на станции Крюково со стороны старого города на месте высокой ступеньки сделали плавный заезд. Он оказался неудобным и даже опасным: поверхность скользкая, перила отсутствуют, уклон слишком большой.

«Зеленоград.ру» сообщил о проблеме в Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК). Там объяснили, что спуск делал подрядчик в рамках работ по строительству турникетов. «Работы, в том числе по возведению пандуса, приняли с замечаниями», подрядчик дал гарантию, что все исправит.

Он не уложился в срок, сейчас с ним ведется судебное разбирательство. МТППК обещают сделать нормальный пандус своими силами до 1 октября.

В 2022—2023 году на станции Крюково в рамках проекта МЦД-3 построят надземный переход с лифтами и эскалаторами. Здание вокзала сохранят. Надземный переход такой, какие строят на новых станциях МЦД. Проекте включает в себя и транспортное обслуживание прилегающих улиц. Как при этом будут использовать подземные переходы, неизвестно.

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Метки:
станция крюково, мтппк, доступная среда
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