На прошлой неделе на станции Крюково со стороны старого города на месте высокой ступеньки сделали плавный заезд. Он оказался неудобным и даже опасным: поверхность скользкая, перила отсутствуют, уклон слишком большой.

«Зеленоград.ру» сообщил о проблеме в Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК). Там объяснили, что спуск делал подрядчик в рамках работ по строительству турникетов. «Работы, в том числе по возведению пандуса, приняли с замечаниями», подрядчик дал гарантию, что все исправит.

Он не уложился в срок, сейчас с ним ведется судебное разбирательство. МТППК обещают сделать нормальный пандус своими силами до 1 октября.