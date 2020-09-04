Три платформы станции Крюково «отурникечены», а возле 4-й — со стороны Крюковской площади — их решено не ставить. Во всяком случае, до запуска МЦД-3 и строительства надземного перехода.

Заказчик установки турникетов — Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Их планировали поставить возле платформы №4 еще осенью прошлого года, но пришлось менять подрядчика — он не выполнил условия контракта. Новый должен был поставить большой павильон с турникетами до октября этого года. Теперь и с ним расторгают контракт, но по другой причине.