МТППК отказалась от установки турникетов для пассажиров электричек со стороны «старого» города 04.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Три платформы станции Крюково «отурникечены», а возле 4-й — со стороны Крюковской площади — их решено не ставить. Во всяком случае, до запуска МЦД-3 и строительства надземного перехода.

Заказчик установки турникетов — Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Их планировали поставить возле платформы №4 еще осенью прошлого года, но пришлось менять подрядчика — он не выполнил условия контракта. Новый должен был поставить большой павильон с турникетами до октября этого года. Теперь и с ним расторгают контракт, но по другой причине.

«В зоне строительства турникетных комплексов будет возводиться инфраструктура под МЦД-3 (скорее всего, конкорс). Поэтому нам в той зоне строить больше нельзя», пояснили «Зеленоград.ру» в МТППК.

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Третий «диаметр» Зеленоград — Раменское планируют запустить в 2022—2023 годах. На станции Крюково запроектирован надземный переход с лифтами и эскалаторами. В планах и реконструкция подземных переходов.

МЦД-3 — это будущая единая железнодорожная линия, соединяющая Ленинградское и Казанское пригородные направления. Обычные электрички станут электричками МЦД и поедут со всеми остановками, поворачивая после станции Рижская на Казанское направление. Оплата проезда в поездах МЦД — по более дешевым тарифам, чем нынешние пригородные, и по карте «Тройка».

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Метки:
электричка, станция крюково, турникеты
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