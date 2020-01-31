Возобновилась подготовка к установке турникетов у четвертой платформы в Крюково 31.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Московско-Тверская пригородная пассажирская компании (МТ ППК) ищет нового подрядчика, чтобы завершить «зарежимливание» станции Крюково. Если он не подведёт, турникеты у крайне платформы — со стороны «старого» города — могут поставить к сентябрю.

У 4-й платформы планируется поставить один большой павильон с кассовыми окнами и турникетами. Их установят возле подземного перехода №1, через который сейчас проходят пассажиры электричек (более узкий, расположенный возле автобусных остановок). Выходить с платформы, судя по проекту, тоже будут через один ряд турникетов. Учитывая большой поток именно выходящих пассажиров — на четвертую платформу прибывают из Москвы обычные электрички, — в вечерний может образоваться очередь.

Читайте также
На Крюковской площади построят один большой павильон с турникетами

На первой платформе (в Москву) сделаны два ряда турникетных линеек и, соответственно, два входа — в середине и конце платформы. На четвертой же платформе собираются закрыть крайних два входа/выхода с улицы, оставив только центральный. Пока на платформе ставят короткие навесы для пассажиров.

Прежний подрядчик по каким-то причинам не поставил турникеты и павильон. Они должны были появиться до 25 ноября прошлого года, как было оговорено контрактом. «Задержка произошла из-за того, что затянулось урегулирование ряда проблем с землеотводом и расположением коммуникаций, — рассказал в интервью „Зеленоград.ру“ генеральный директор МТ ППК Олег Федотов. — Обычно мы ставили турникеты на земле РЖД и времени на согласование уходило меньше [но возле платформы №4 — территория Москвы]». Договор с подрядчиком работ — ООО «Энергоспецстрой» — расторгли ещё в октябре, работы перенесли на 2020 год. Теперь объявлен новый конкурс. В проекте изменений нет. Работы оцениваются в 21 миллион рублей, исполнителя определят в середине февраля.

Читайте также
Турникеты на станции Крюково показали свою эффективность. Билетов продали на 20 тысяч больше
Надо ли сделать два входа и выхода на платформу №4 в Крюково после включения турникетов?



Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 26 человек
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Проезд в автобусах и метро подорожает с 1 февраля. Кроме безлимитных проездных Новости
Возобновилась подготовка к установке турникетов у четвертой платформы в Крюково Новости
Школы могут ввести «зачёты» вместо оценок за музыку, изо и физкультуру. Учителя считают, что это убьет мотивацию к предметам Истории
Фестиваль увлекательной науки и техники в Менделееве. Лекции и станции Афиша
В парке Победы заработали туалеты. Посмотрели, что внутри и протестировали их — фотографии и отчет Истории
Проезд в обычных электричках и «Ласточках» подорожает с 1 февраля Новости
На катки перестали пускать детей без родителей. Говорят, такие правила были всегда, а сейчас усилили контроль. Но в правилах написано совсем другое Истории
Открыт пешеходный мост от платформы НАТИ к станции МЦК «Лихоборы» Новости
Сразу четыре выставки откроются в ДК «Зеленоград» в феврале Афиша
Маленький «ВкусВилл» открыли на улице Юности. Там мало товаров и можно самому пробить покупки на кассе. Смотрите, что внутри Новости
Не кладите зубы на тумбочку! Врач-ортопед Алексей Абросимов о современных технологиях протезирования зубов Реклама
«Ведогонь-театр» может вернуться в своё здание на улице Юности в мае. Смотрите, что там сейчас внутри Новости
Встреча с писателем Евгением Чижовым — 16 февраля Афиша
Каким будет здание кинотеатра «Электрон» после ремонта: новая вывеска и облицовка — фото Новости
Мосгордума предложила не ждать федеральный закон и запретить продажу аналогов снюса в столице. Почему это важно Истории
Станцию Алабушево включили в проект МЦД. Почему это правильно и важно для Зеленограда Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру