Московско-Тверская пригородная пассажирская компании (МТ ППК) ищет нового подрядчика, чтобы завершить «зарежимливание» станции Крюково. Если он не подведёт, турникеты у крайне платформы — со стороны «старого» города — могут поставить к сентябрю.
У 4-й платформы планируется поставить один большой павильон с кассовыми окнами и турникетами. Их установят возле подземного перехода №1, через который сейчас проходят пассажиры электричек (более узкий, расположенный возле автобусных остановок). Выходить с платформы, судя по проекту, тоже будут через один ряд турникетов. Учитывая большой поток именно выходящих пассажиров — на четвертую платформу прибывают из Москвы обычные электрички, — в вечерний может образоваться очередь.
На первой платформе (в Москву) сделаны два ряда турникетных линеек и, соответственно, два входа — в середине и конце платформы. На четвертой же платформе собираются закрыть крайних два входа/выхода с улицы, оставив только центральный. Пока на платформе ставят короткие навесы для пассажиров.
Прежний подрядчик по каким-то причинам не поставил турникеты и павильон. Они должны были появиться до 25 ноября прошлого года, как было оговорено контрактом. «Задержка произошла из-за того, что затянулось урегулирование ряда проблем с землеотводом и расположением коммуникаций, — рассказал в интервью „Зеленоград.ру“ генеральный директор МТ ППК Олег Федотов. — Обычно мы ставили турникеты на земле РЖД и времени на согласование уходило меньше [но возле платформы №4 — территория Москвы]». Договор с подрядчиком работ — ООО «Энергоспецстрой» — расторгли ещё в октябре, работы перенесли на 2020 год. Теперь объявлен новый конкурс. В проекте изменений нет. Работы оцениваются в 21 миллион рублей, исполнителя определят в середине февраля.