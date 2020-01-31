Московско-Тверская пригородная пассажирская компании (МТ ППК) ищет нового подрядчика, чтобы завершить «зарежимливание» станции Крюково. Если он не подведёт, турникеты у крайне платформы — со стороны «старого» города — могут поставить к сентябрю.

У 4-й платформы планируется поставить один большой павильон с кассовыми окнами и турникетами. Их установят возле подземного перехода №1, через который сейчас проходят пассажиры электричек (более узкий, расположенный возле автобусных остановок). Выходить с платформы, судя по проекту, тоже будут через один ряд турникетов. Учитывая большой поток именно выходящих пассажиров — на четвертую платформу прибывают из Москвы обычные электрички, — в вечерний может образоваться очередь.