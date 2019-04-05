Через месяц после включения турникетов на станции Крюково число пассажиров и проданных билетов выросло на четыре процента. Перевозчик считает, что это хорошие показатели, означающие, что турникеты эффективны.

Турникеты заработали на 1, 2 и 3 платформах в Крюково в последний день февраля. Пассажиропоток в марте составил около 730 тысяч человек, это на 30 тысяч больше, чем до турникетов. А число проданных билетов на станции выросло на до 460 тысяч — на 20 тысяч больше, чем до турникетов, сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Рост зафиксирован также, если сравнивать не с предыдущим месяцем, в с мартом прошлого года.

Похоже, этот рост ещё не окончательный. Около десяти дней после включения турникетов «зайцы» еще могли проходить на 1-ю платформу через второй (более широкий) подземный переход на станции — тот, что теперь стал транзитным. Эту лестницу окончательно закрыли в начале марта. И пока 4-я платформа без турникетов — туда тоже можно попасть без билета. Если бы не эти факторы, рост пассажиропотока был бы ещё больше.