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Дорожное зеркало поставят напротив выезда от корпуса 709 на Каштановую аллею 29.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Напротив выезда от корпуса 709 на Каштановую аллею решено поставить дорожное зеркало. Это необходимо для повышения безопасности дорожного движения. Обзор при выезде из двора ограничен деревьями вдоль дороги. Можно не заметить пешеходов на тротуаре, который прерывается на проезде, и не увидеть вовремя автомобили, приближающиеся справа.

Этот участок Каштановой аллеи два года назад сделали односторонним от Озёрной аллеи до шлагбаума горбольницы. Соответственно, при выезде из двора возможен только поворот налево, в двадцати метрах от выезда расположен нерегулируемый пешеходный переход.

Установить здесь дорожное зеркало решили после обращения местного жителя в управу района Савёлки. Сотрудники управы вместе со специалистами из ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) обследовали точку, после чего инициировали обсуждение в окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Комиссия согласилась с доводами докладчиков.

Зеркало должно появиться на этом участке в течение третьего квартала, то есть до конца сентября (точную дату не называют). За установку отвечает ЦОДД.

Вместе с зеркалом на выезде предлагали также поставить знак с указанием главной дороги. Комиссия сочла это нецелесообразным, поскольку приоритет движения транспорта при выезде из двора и так регламентирован Правилами дорожного движения.

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Метки:
безопасность дорожного движения, микрорайон 7
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