Этот участок Каштановой аллеи два года назад сделали односторонним от Озёрной аллеи до шлагбаума горбольницы. Соответственно, при выезде из двора возможен только поворот налево, в двадцати метрах от выезда расположен нерегулируемый пешеходный переход.

Установить здесь дорожное зеркало решили после обращения местного жителя в управу района Савёлки. Сотрудники управы вместе со специалистами из ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) обследовали точку, после чего инициировали обсуждение в окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Комиссия согласилась с доводами докладчиков.

Зеркало должно появиться на этом участке в течение третьего квартала, то есть до конца сентября (точную дату не называют). За установку отвечает ЦОДД.

Вместе с зеркалом на выезде предлагали также поставить знак с указанием главной дороги. Комиссия сочла это нецелесообразным, поскольку приоритет движения транспорта при выезде из двора и так регламентирован Правилами дорожного движения.